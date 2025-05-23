За результатами моделювання, затримки в мережах можуть досягати 10 мілісекунд, а втрата пакетів – до 2%, інформує 24 Канал з посиланням на дані CableLabs.

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Дослідження базується на симуляції багатоповерхового будинку з дванадцятьма поверхами та десятком квартир на кожному.

Для кожної квартири випадковим чином було обрано канал і ширину спектра з урахуванням того, щоб сусідні квартири не використовували один і той самий канал.

Додатково оцінювалась кількість пристроїв з Wi-Fi, що могли б перебувати у помешканнях, а також пікове навантаження на мережу.

Що це означає на практиці

Моделювання охоплювало п’ятирічну перспективу розвитку. За словами дослідників, приблизно у 30% з'єднань під час пікового навантаження одностороння затримка перевищує 10 мс, а втрата пакетів – 2% і більше.

У реальних умовах це означає помітне погіршення якості відеодзвінків, трансляцій і геймплею – настільки, що гравець може не встигнути вистрілити у вирішальний момент.

Варто враховувати, що CableLabs уже тривалий час просуває ідею виділення додаткових частотних діапазонів без ліцензії для підтримання високої швидкості Wi-Fi. З цієї причини результати дослідження можуть мати елемент заангажованості.

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