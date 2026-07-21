Опасное наследие: почему каждый шестой компьютер в мире рискует стать жертвой хакеров

Несмотря на официальное прекращение поддержки, Windows 10 по-прежнему установлена на миллионах устройств. Каждый шестой компьютер в мире до сих пор работает на устаревшей системе, что создает серьезную угрозу безопасности. Ученые и технические эксперты предупреждают: риск взлома для таких пользователей вырос почти втрое по сравнению с Windows 11.

Масштабы Windows 10

Статистика показывает, что Windows 11 уже доминирует на рынке, занимая 78,8 процента устройств. Однако, согласно исследованию Lansweeper, доля Windows 10 по-прежнему составляет 16,9 процента. Это означает, что огромное количество людей игнорирует переход на новую платформу, оставаясь уязвимыми перед современными киберугрозами.

Исследование выявило поразительный разрыв в уровне защиты обеих систем. Среднестатистическое устройство на базе Windows 10 содержит 1 903 активных уязвимости, тогда как в Windows 11 их всего 652. Фактически, устаревшая операционная система несет в 2,9 раза больше рисков.

Хуже всего то, что 66,6 процента этих проблем имеют статус критических или высоких, а часть из них уже активно используется хакерами для атак.

Почему пользователи не спешат

Одной из причин медленной миграции стала экономическая ситуация. Цены на оперативную память нового поколения и современные накопители резко выросли – в некоторых случаях на 440 процентов с июля прошлого года. Сохранение старых компьютеров, работающих на более дешевой памяти прошлых поколений, выглядит гораздо более доступным вариантом для многих владельцев. Установить Windows 11 на старые устройства уже невозможно из-за отсутствия некоторых обязательных компонентов самого компьютера.

Microsoft подготовила временное решение, чтобы дать пользователям больше времени. Компания незаметно продлила программу бесплатных расширенных обновлений безопасности для обычных пользователей до 12 октября 2027 года. Это позволяет устройствам получать критические исправления еще в течение двух лет, хотя это лишь отсрочка, а не полное решение проблемы.

Эксперты настоятельно рекомендуют всем, кто до сих пор использует Windows 10, присоединиться к программе расширенной безопасности. Это позволит оставаться относительно защищенным на определенное время.

Однако после осени 2027 года будущее устаревших компьютеров останется под вопросом, особенно с учетом развития технологий искусственного интеллекта, которые требуют значительно большей вычислительной мощности от аппаратного обеспечения.