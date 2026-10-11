Как настроить Windows 11 так, чтобы компьютер блокировался, когда вы от него отходите
Забыть заблокировать операционную систему при уходе с рабочего места – привычка, которая кажется безобидной лишь до первого неприятного инцидента. Для решения этой проблемы в Windows 11 предусмотрен специальный автоматический инструмент, который отслеживает присутствие пользователя.
Динамическая блокировка: как настроить
Разработчики назвали эту функцию "Динамическая блокировка", и работает она благодаря обычному беспроводному модулю Bluetooth. Владелец компьютера создает сопряжение между ПК и своим смартфоном, после чего операционная система начинает непрерывно отслеживать уровень сигнала. Когда вы отходите от стола вместе с телефоном, уровень связи снижается. Как только сигнал падает ниже критического порога, а устройство остается без действий пользователя, система автоматически блокирует рабочий стол, пишет 24 Канал.
Активация этой функции занимает всего несколько минут и не требует установки сторонних программ. Для начала откройте "Настройки" в Windows 11 и перейдите в раздел "Bluetooth и устройства". Включите беспроводной модуль на ПК и смартфоне, нажмите "Добавить устройство" и выполните сопряжение обоих гаджетов.
После успешного подключения перейдите на вкладку "Учетные записи", найдите пункт "Параметры входа" и раскройте меню "Динамическая блокировка". Там необходимо установить флажок напротив пункта "Разрешить Windows автоматически блокировать устройство, когда вы отсутствуете".
Важно помнить, что эта функция лишь закрывает доступ к рабочему столу, но не выключает ПК, не переводит его в спящий режим и не разблокирует экран автоматически после вашего возвращения.
Ограничения и практические нюансы использования
Несмотря на удобство, этот инструмент имеет свои специфические особенности:
- Защита срабатывает не мгновенно, ведь система ожидает одновременного пропадания сигнала Bluetooth и отсутствия активности пользователя. Радиус действия беспроводной связи зависит от стен, препятствий и конкретных моделей устройств, поэтому четкого расстояния для срабатывания не существует. Специалисты советуют протестировать функцию сразу после активации, чтобы понять необходимое расстояние для блокировки.
- Также не стоит забывать, что эта функция имеет смысл только в том случае, если на вашей учетной записи установлен пароль для входа. Если его нет, ничто не помешает посторонним разблокировать компьютер без вашего ведома.
- Кроме того, это требует постоянно держать включенным Bluetooth на обоих устройствах, что может быть неудобно для некоторых пользователей из-за нагрузки на аккумуляторы. Однако для людей, которые всегда носят смартфон с собой, это создает отличный дополнительный барьер безопасности на случай забывчивости.