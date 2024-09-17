Программы на Windows 11 будут работать на 50% благодаря новой технологии

Microsoft обещает, что приложения для операционной системы Windows 11 с использованием Windows App SDK, вскоре будут быстрее загружаться. Кроме того, они теперь будут использовать меньше памяти благодаря внедрению технологии компиляции Native AOT (Ahead-Of-Time).

По словам компании, это обновление обещает значительное улучшение производительности: предварительные тесты показали до 50% сокращение времени запуска приложений и восьмикратное уменьшение размера установочных пакетов, сообщает Windows Latest.

А тем временем Windows получила функцию беспроводного доступа к смартфону прямо с компьютера

Пакет Windows App SDK, который позволяет разработчикам создавать современные приложения для Windows, используя как интерфейсы Win32 API, так и фреймворки Universal Windows Platform (UWP), в прошлом сталкивался с проблемами производительности.

Например такие приложения, как Phone Link, что соединяет устройства Android или iPhone с Windows 11, страдают от замедленного запуска, особенно после перезагрузки системы.

Помимо медленного запуска, некоторые пользователи отмечают, что эти приложения иногда не реагируют на запросы из-за высокого использования памяти браузера Microsoft Edge.

Несмотря на эти проблемы, Microsoft работает над решениями для оптимизации производительности приложений. С появлением поддержки Native AOT 6 сентября разработчики могут интегрировать эту технологию в свои программы, что приведет к ускорению запуска и уменьшению потребления памяти.

Эта технология, по сути, компилирует код заранее, позволяя приложениям работать более эффективно, устраняя необходимость компиляции во время выполнения программы.

Предварительные результаты многообещающие: тесты показали значительный прирост скорости и уменьшение размера установочных пакетов приложений. Удаление жестко закодированного Edge WebView2 SDK в пользу решения на основе NuGet также способствует уменьшению размера пакетов.

Смотрите также Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на некоторых компьютерах

Как это повлияет на пользователей

Хотя эти улучшения не приведут к немедленным изменениям для всех пользователей, поскольку разработчикам нужно будет обновить свои приложения, чтобы воспользоваться преимуществами Native AOT, Microsoft оптимистично настроена по повышению производительности. После внедрения обновления пользователи могут рассчитывать на более плавную и быструю работу программ с меньшим потреблением памяти.