Microsoft наконец-то сделала это: обновление Windows 11 действительно изменит ваш компьютер

Windows 11 получила одно из самых масштабных обновлений за последнее время. Оно принесло не только новые функции, но и изменения, которые могут сделать систему заметно быстрее в повседневном использовании.

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 под номером KB5094126. Ему соответствуют сборки 26200.8655 и 26100.8655, пишет Engadget. Помимо десятков новых возможностей и сотен исправлений, компания добавила новый режим с низкой задержкой, который должен ускорить работу интерфейса операционной системы.

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Нововведение нацелено на одну из самых распространенных проблем Windows 11 – медленное открытие отдельных элементов интерфейса. Речь идет прежде всего о меню «Пуск», «Поиск» и «Центр уведомлений». Когда пользователь открывает один из этих компонентов, система временно повышает тактовую частоту процессора до максимально доступного уровня. Через несколько секунд частота автоматически возвращается к обычным значениям.

Благодаря этому интерфейс реагирует быстрее, особенно на компьютерах, где открытие системных меню сопровождалось задержками. В то же время Microsoft активирует функцию постепенно, поэтому она может появиться не у всех пользователей сразу. Проверить ее работу можно через «Диспетчер задач» или специализированные утилиты мониторинга процессора.

Более быстрый магазин, улучшенный поиск и новые возможности Bluetooth

Обновление не ограничивается только ускорением интерфейса. Microsoft также оптимизировала работу Windows Store. Загрузка и установка программ из магазина теперь происходят быстрее. Заметные изменения получил и поиск в системе. Теперь результаты начинают подставляться уже после ввода первых двух символов, что сокращает время поиска нужных файлов или программ.

Компания добавила поддержку одновременного использования веб-камеры несколькими программами. Например,, пользователь может участвовать в видеоконференции через Zoom и параллельно использовать камеру в другом приложении.

Еще одна новая функция касается беспроводного аудио. Windows 11 теперь поддерживает одновременную передачу звука на две пары наушников с поддержкой Bluetooth LE. Это может быть полезно для совместного просмотра видео или прослушивания музыки без внешних разветвителей.

Кроме того, в версии, пользователи получили возможность изменять название основной папки своего профиля. Ранее эта папка часто автоматически создавалась с сокращенным или неудобным именем и фактически оставалась неизменной.

Новые инструменты для ИИ-компьютеров

Microsoft продолжает адаптировать Windows 11 к эпохе искусственного интеллекта. В «Диспетчере задач» появились новые инструменты мониторинга нейропроцессоров (NPU).

Эта функция станет доступна на компьютерах,, оснащенных специализированными ускорителями искусственного интеллекта. Благодаря этому пользователи смогут отслеживать нагрузку на NPU так же,, как сейчас контролируют работу центрального процессора или видеокарты.

В ближайших сборках Windows 11 Microsoft также планирует расширить возможности меню «Пуск». Пользователи смогут добавлять, удалять или полностью отключать отдельные секции меню, получив больше контроля над его внешним видом.

Более 200 исправленных уязвимостей

Важной частью обновления стали не только новые функции, но и исправления безопасности. Microsoft устранила 206 уязвимостей Windows разного уровня опасности. Среди них были как серьезные, так и критические проблемы безопасности.

Особое внимание эксперты обращают на уязвимость CVE-2026-45657. Она получила оценку 9,8 баллов из 10 возможных по шкале CVSS. Эта проблема позволяла злоумышленникам выполнять удаленный код на уровне ядра операционной системы, что потенциально открывало путь к полному контролю над компьютером.

Именно поэтому даже пользователям, которых не интересуют новые функции или ускорение интерфейса, стоит установить обновление ради безопасности. Учитывая количество устраненных уязвимостей, KB5094126 можно считать одним из самых важных пакетов обновлений Windows 11 за последние месяцы.