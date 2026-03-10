Windows наконец-то получит то, о чем так долго просили пользователи

Microsoft готовит небольшое, но долгожданное обновление для Windows 11. В тестовых версиях системы появился быстрый переключатель на который так долго ждали пользователи операционной системы.

Темный режим уже давно стал стандартной функцией для большинства современных устройств – от смартфонов до ноутбуков. Многие пользователи используют его постоянно, ведь темные цвета меньше нагружают глаза, особенно во время длительной работы за компьютером. Теперь в системе появится переключатель, который позволит включать или выключать темную тему прямо из панели быстрых настроек. Раньше для этого приходилось заходить в более глубокие параметры системы, сообщает PocketLint.

Чтобы активировать темный режим, нужно открыть Настройки → Персонализация → Цвета, а затем изменить параметр Выберите Тему на Темную. Для тех, кто часто переключается между светлой и темной темами, это не слишком удобно.

Как это будет работать теперь?

Похоже что Microsoft решила исправить эту мелкую, но заметную проблему. Пользователь под ником PhantomOfEarth, который регулярно исследует новые функции Windows, заметил в свежей тестовой сборке Windows 11 новый переключатель темного режима. О находке он сообщил в соцсети X, а позже на нее обратили внимание профильные медиа.

Говорится о кнопке, которая появится в Быстрых настройках – меню, что открывается с панели задач. Благодаря этому пользователи смогут включить или выключить темный режим буквально за несколько кликов, не заходя в полное меню настроек системы.

Важно! Сейчас функцию заметили только в тестовой сборке Windows 11 для инсайдеров, поэтому до финального релиза она еще может измениться. Microsoft иногда переделывает или даже отказывается от отдельных экспериментальных функций до их официального запуска.

Windows становится удобнее

Фактически Microsoft лишь догоняет то, что уже давно реализовано на мобильных платформах. И Android, и iOS позволяют быстро переключать темный режим через панель быстрых настроек – достаточно провести пальцем сверху вниз на экране смартфона.

В последнее время Windows 11 неоднократно критиковали из-за проблемных обновлений и активного продвижения функций искусственного интеллекта, которые далеко не все пользователи считают необходимыми. Ранее представители Microsoft заявляли для The Verge, что в 2026 году компания планирует сосредоточиться на изменениях, которые будут действительно полезными для пользователей.

Если эти планы действительно реализуют, быстрый переключатель темного режима может стать лишь одним из небольших, но приятных улучшений повседневного пользования Windows 11. Когда именно функция появится в стабильной версии системы, пока не сообщается.