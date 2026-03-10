Темний режим уже давно став стандартною функцією для більшості сучасних пристроїв – від смартфонів до ноутбуків. Багато користувачів використовують його постійно, адже темні кольори менше навантажують очі, особливо під час тривалої роботи за комп'ютером. Тепер в системі з'явиться перемикач, який дозволить вмикати або вимикати темну тему прямо з панелі швидких налаштувань. Раніше для цього доводилося заходити у глибші параметри системи, повідомляє PocketLint.

Дивіться також Останнє оновлення Windows 11 "видалило інтернет" для деяких користувачів – що відбувається

Щоб активувати темний режим, потрібно відкрити Налаштування → Персоналізація → Кольори, а потім змінити параметр Оберіть Тему на Темну. Для тих, хто часто перемикається між світлою та темною темами, це не надто зручно.

Як це працюватиме тепер?

Схоже що Microsoft вирішила виправити цю дрібну, але помітну проблему. Користувач під ніком PhantomOfEarth, який регулярно досліджує нові функції Windows, помітив у свіжій тестовій збірці Windows 11 новий перемикач темного режиму. Про знахідку він повідомив у соцмережі X, а пізніше на неї звернули увагу профільні медіа.

Мовиться про кнопку, яка з'явиться у Швидких налаштуваннях – меню, що відкривається з панелі завдань. Завдяки цьому користувачі зможуть увімкнути або вимкнути темний режим буквально за кілька кліків, не заходячи у повне меню налаштувань системи.

Важливо! Наразі функцію помітили лише у тестовій збірці Windows 11 для інсайдерів, тому до фінального релізу вона ще може змінитися. Microsoft інколи переробляє або навіть відмовляється від окремих експериментальних функцій до їхнього офіційного запуску.

Windows стає зручнішою

Фактично Microsoft лише наздоганяє те, що вже давно реалізовано на мобільних платформах. І Android, і iOS дозволяють швидко перемикати темний режим через панель швидких налаштувань – достатньо провести пальцем зверху вниз на екрані смартфона.

Останнім часом Windows 11 неодноразово критикували через проблемні оновлення та активне просування функцій штучного інтелекту, які далеко не всі користувачі вважають необхідними. Раніше представники Microsoft заявляли для The Verge, що у 2026 році компанія планує зосередитися на змінах, які будуть справді корисними для користувачів.

Якщо ці плани справді реалізують, швидкий перемикач темного режиму може стати лише одним із невеликих, але приємних покращень повсякденного користування Windows 11. Коли саме функція з'явиться у стабільній версії системи, поки що не повідомляється.