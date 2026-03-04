Последнее обновление Windows 11 "удалило интернет" для некоторых пользователей – что происходит

Пользователи Windows 11 жалуются на новый сбой, который начал проявляться после обновления системы. В некоторых случаях компьютер теряет возможность подключаться к интернету через Ethernet, из-за чего владельцы ПК без Wi-Fi получают серьезные проблемы.

Причиной может быть очистка системной папки, отвечающей за сетевую аутентификацию. Исправление пока выглядит довольно нетипично, объясняет NeoWin.

Почему после обновления Windows 11 может исчезнуть интернет?

Один из пользователей пожаловался на Reddit, что после обновления системы его компьютер фактически остался без проводного интернета. По его словам, система перешла с версии Windows 11 23H2 на 25H2, после чего из папки Dot3Svc исчезли все файлы.

Почему это проблема?

Эта папка содержит политики и настройки, необходимые для работы NAC (Network Access Control). Из-за их удаления перестает работать аутентификация 802.1X, которая используется для подключения к сети через Ethernet.

В результате компьютер больше не может авторизоваться в сети и фактически теряет доступ к интернету через кабель.

Сам сервис Windows Wired Auto Config (dot3svc) – это системная служба Windows 10 и Windows 11, которая управляет аутентификацией IEEE 802.1X для проводных подключений. Именно она отвечает за правильную работу сети в корпоративных или защищенных средах.

Это уже было

Пострадавший пользователь отметил, что проблема возникает не впервые. Сначала она появлялась во время перехода с Windows 10 на Windows 11, но теперь случается и во время обновления между ежегодными версиями системы – например, с 23H2 до 25H2.

По его словам, после обновления папка dot3svc очищается, из-за чего компьютер автоматически выпадает из сети. Вернуть доступ к интернету удается лишь после принудительного обновления групповых политик.

Ситуация выглядит довольно ироничной: при установке Windows 11 компания Microsoft настаивает на наличии подключения к интернету, но после завершения обновления некоторые пользователи могут временно его потерять.

Как решить проблему с "убитым интернетом"?

В интернете можно найти несколько обсуждений этой проблемы. При этом Microsoft публично не подтверждала ее на своем официальном Windows Health Dashboard.

В то же время пользователи Reddit предполагают, что ошибку могли исправить в ежемесячных обновлениях Windows 11, выпущенных в ноябре и декабре 2024 года.

Пока же единственный известный способ вернуть проводной интернет выглядит так:

подключить компьютер к сети через Wi-Fi;

запустить команду gpupdate , которая обновляет Group Policy;

, которая обновляет Group Policy; после этого политики восстанавливаются, и аутентификация 802.1X начинает работать снова.

Для этого вам понадобится Командная строка в Windows, или вызвать ее комбинацией клавиш Windows+R и ввести cmd.

Через Командную строку (Command Prompt) Нажмите Пуск. В поиске введите cmd или Командная строка. Щелкните правой кнопкой мыши на Command Prompt. Выберите Запустить от имени администратора. В открывшемся окне введите команду gpupdate.

Фактически команда заставляет систему заново применить сетевые политики, которые были стерты во время обновления.