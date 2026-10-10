Как определить, какая программа или процесс блокирует файл в Windows

Наверное, каждый пользователь операционной системы Windows сталкивался с ситуацией, когда попытки удалить, переименовать или переместить файл заканчиваются ошибкой. Обычно причиной этого является фоновый процесс, который продолжает незаметно использовать файл в системе.

Как разблокировать файл с помощью системных инструментов

Самым простым способом решения этой проблемы кажется обычная перезагрузка компьютера, но это крайне неудобно во время активной работы. Операционная система от Microsoft имеет встроенный инструмент под названием "Монитор ресурсов", который обнаруживает открытые системные дескрипторы и показывает конкретную программу, пишет 24 Канал.

Чтобы воспользоваться этим инструментом, пользователям нужно нажать комбинацию клавиш Win + R, ввести команду resmon и открыть вкладку "ЦП" (CPU). Далее необходимо развернуть раздел "Связанные дескрипторы", ввести название нужного файла в поле поиска и дождаться результатов. После этого система покажет название программы, которую можно закрыть в обычном режиме.

В частности, среди результатов поиска нередко появляется системный процесс explorer.exe. Специалисты предостерегают от необдуманного закрытия Проводника Windows. Если вы подозреваете именно эту программу, лучше сначала закрыть открытые окна папок или перезапустить процесс в Диспетчере задач.

Более быстрая альтернатива от разработчиков PowerToys

Несмотря на свою полезность, системный Монитор ресурсов иногда слишком медленно ищет открытые дескрипторы. Именно поэтому разработчики предлагают более удобную альтернативу в составе фирменного набора PowerToys, который содержит специальный модуль File Locksmith. Этот инструмент позволяет проверять статус файла непосредственно через контекстное меню мыши. Для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по заблокированному документу, выбрать пункт "Разблокировать с помощью File Locksmith" и завершить работу программы, которая мешает. Бесплатную утилиту можно скачать из Microsoft Store или с сервиса GitHub.

Эксперты призывают пользователей не останавливать случайные системные процессы, не понимая их назначения. Лучше всего сначала выяснить происхождение мешающей вам программы, закрыть ее стандартным способом и только после этого повторить попытку удаления файла.