Соцсеть X переживает масштабный сбой

16 февраля в работе соцсети X произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о недоступности ленты, уведомлений и других функций сервиса.

Почему не работает X?

По состоянию на 16:00 ни сайт, ни мобильное приложение не работают исправно. При попытке зайти некоторые пользователи видят логотип на черном фоне, другие же имеют доступ к последней версии ленты, которую было загружено в кэш приложения. Никакие обновления не загружаются, пишет 24 Канал.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в интернете, жалобы начали поступать в 15:12 по Киеву. Сейчас насчитано более 41 000 жалоб со всего мира.

