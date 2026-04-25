Техно Инновации Илон Маск выпустил свой мессенджер – XChat
25 апреля, 23:03
Маргарита Волошина
Основні тези
  • Илон Маск запустил новый мессенджер XChat, который стал доступен в App Store для iOS, версия для Android будет позже.
  • XChat предлагает сквозное шифрование, удаление сообщений, голосовые и видеозвонки, а также ряд других функций.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил новый мессенджер XChat – отдельное приложение от платформы X. Ожидается, что он станет новым конкурентом для Telegram, WhatsApp и Signal.

Соответствующее приложение уже доступно в App Store, об этом сообщили на официальной странице в Х.

Что известно о XChat?

Согласно обнародованной информации, пока загрузить соответствующее приложение можно исключительно на iOS. На Android мессенджер, как ожидается, появится позже. Заявлено, что XChat предлагает и предусматривает следующее:

  • переписку со сквозным шифрованием;
  • удаление сообщений для всех;
  • голосовые или видеозвонки между устройствами;
  • встроенный Grok прямо в чате;
  • запрет на скриншоты и запись вашего чата;
  • секретные чаты с исчезающими сообщениями;
  • отсутствие рекламы;
  • групповые чаты до 500 человек с поддержкой учетных записей X.

Таким образом войти в него можно через учетную запись в вышеупомянутой соцсети Х. Известно, что запуск мессенджера состоялся после тестирования среди ограниченной группы пользователей и уже вызвал значительный интерес.

В первые часы после релиза приложение поднялось на первое место в американском App Store, вытеснив ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, сообщил руководитель отдела продуктов платформы Х Никита Бир.

Metricool пишет, что эксперты обеспокоены вопросом безопасности и прозрачности шифрования, поскольку хотя компания заявляет о защищенном общении, однако детали реализации системы безопасности пока остаются ограниченно раскрытыми.

Кстати. Платформа Х закрывает функцию Communities из-за низкой активности пользователей и большого количества жалоб на спам и мошенничество. Вместо этого компания переориентирует коммуникацию на новый мессенджер XChat. 

Функцию Communities использовала менее 0,4% пользователей платформы, но именно с ней было связано ориентировочно 80% всех жалоб на спам, финансовые аферы и вредоносное программное обеспечение.

Что ранее вводили в Х?

Ранее платформа X запустила страницу About This Account, которая показывает место базирования личных страниц пользователей. Это имело целью повысить прозрачность и помочь пользователям оценивать подлинность контента.

Зато соответствующая функция вызвала серьезное беспокойство среди пользователей, особенно из стран с ограниченной свободой слова, а также поставило под сомнение точность таких данных. Поэтому некоторую информацию убрали.

