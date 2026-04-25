Илон Маск выпустил свой мессенджер – XChat
- Илон Маск запустил новый мессенджер XChat, который стал доступен в App Store для iOS, версия для Android будет позже.
- XChat предлагает сквозное шифрование, удаление сообщений, голосовые и видеозвонки, а также ряд других функций.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил новый мессенджер XChat – отдельное приложение от платформы X. Ожидается, что он станет новым конкурентом для Telegram, WhatsApp и Signal.
Соответствующее приложение уже доступно в App Store, об этом сообщили на официальной странице в Х.
Что известно о XChat?
Согласно обнародованной информации, пока загрузить соответствующее приложение можно исключительно на iOS. На Android мессенджер, как ожидается, появится позже. Заявлено, что XChat предлагает и предусматривает следующее:
- переписку со сквозным шифрованием;
- удаление сообщений для всех;
- голосовые или видеозвонки между устройствами;
- встроенный Grok прямо в чате;
- запрет на скриншоты и запись вашего чата;
- секретные чаты с исчезающими сообщениями;
- отсутствие рекламы;
- групповые чаты до 500 человек с поддержкой учетных записей X.
Таким образом войти в него можно через учетную запись в вышеупомянутой соцсети Х. Известно, что запуск мессенджера состоялся после тестирования среди ограниченной группы пользователей и уже вызвал значительный интерес.
В первые часы после релиза приложение поднялось на первое место в американском App Store, вытеснив ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, сообщил руководитель отдела продуктов платформы Х Никита Бир.
Metricool пишет, что эксперты обеспокоены вопросом безопасности и прозрачности шифрования, поскольку хотя компания заявляет о защищенном общении, однако детали реализации системы безопасности пока остаются ограниченно раскрытыми.
Кстати. Платформа Х закрывает функцию Communities из-за низкой активности пользователей и большого количества жалоб на спам и мошенничество. Вместо этого компания переориентирует коммуникацию на новый мессенджер XChat.
Функцию Communities использовала менее 0,4% пользователей платформы, но именно с ней было связано ориентировочно 80% всех жалоб на спам, финансовые аферы и вредоносное программное обеспечение.
Что ранее вводили в Х?
Ранее платформа X запустила страницу About This Account, которая показывает место базирования личных страниц пользователей. Это имело целью повысить прозрачность и помочь пользователям оценивать подлинность контента.
Зато соответствующая функция вызвала серьезное беспокойство среди пользователей, особенно из стран с ограниченной свободой слова, а также поставило под сомнение точность таких данных. Поэтому некоторую информацию убрали.