Илон Маск выпустил свой мессенджер – XChat

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил новый мессенджер XChat – отдельное приложение от платформы X. Ожидается, что он станет новым конкурентом для Telegram, WhatsApp и Signal.

Соответствующее приложение уже доступно в App Store, об этом сообщили на официальной странице в Х.

Что известно о XChat?

Согласно обнародованной информации, пока загрузить соответствующее приложение можно исключительно на iOS. На Android мессенджер, как ожидается, появится позже. Заявлено, что XChat предлагает и предусматривает следующее:

переписку со сквозным шифрованием;

удаление сообщений для всех;

голосовые или видеозвонки между устройствами;

встроенный Grok прямо в чате;

запрет на скриншоты и запись вашего чата;

секретные чаты с исчезающими сообщениями;

отсутствие рекламы;

групповые чаты до 500 человек с поддержкой учетных записей X.

Таким образом войти в него можно через учетную запись в вышеупомянутой соцсети Х. Известно, что запуск мессенджера состоялся после тестирования среди ограниченной группы пользователей и уже вызвал значительный интерес.

В первые часы после релиза приложение поднялось на первое место в американском App Store, вытеснив ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, сообщил руководитель отдела продуктов платформы Х Никита Бир.

Metricool пишет, что эксперты обеспокоены вопросом безопасности и прозрачности шифрования, поскольку хотя компания заявляет о защищенном общении, однако детали реализации системы безопасности пока остаются ограниченно раскрытыми.

Кстати. Платформа Х закрывает функцию Communities из-за низкой активности пользователей и большого количества жалоб на спам и мошенничество. Вместо этого компания переориентирует коммуникацию на новый мессенджер XChat.



Функцию Communities использовала менее 0,4% пользователей платформы, но именно с ней было связано ориентировочно 80% всех жалоб на спам, финансовые аферы и вредоносное программное обеспечение.

Что ранее вводили в Х?

Ранее платформа X запустила страницу About This Account, которая показывает место базирования личных страниц пользователей. Это имело целью повысить прозрачность и помочь пользователям оценивать подлинность контента.

Зато соответствующая функция вызвала серьезное беспокойство среди пользователей, особенно из стран с ограниченной свободой слова, а также поставило под сомнение точность таких данных. Поэтому некоторую информацию убрали.