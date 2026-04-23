Функция Communities появилась еще в 2021 году, когда платформа еще называлась Twitter. Communities задумывали как пространство для общения людей по интересам – своеобразные тематические группы, где пользователи могли обсуждать конкретные темы без лишнего шума общей ленты. Теперь компания закроет ее из-за низкой популярности, рассказывает TechCrunch.

Почему X решила убрать Communities?

В компании заявили, что Communities стали больше проблемой, чем полезным инструментом.

Руководитель продуктового направления X Никития Бир объяснил, что Communities использовали менее 0,4% всех пользователей платформы, но именно на них приходилось около 80% всех жалоб на спам, финансовые аферы и вредоносное ПО. По его словам, поддержка такой функции просто потеряла смысл.

Он также отметил, что даже те сообщества, которые оставались активными, часто работали не по первоначальному назначению. Вместо тематических обсуждений они превратились в площадки для привлечения трафика на сторонних авторов и платформы – в частности для продвижения стримеров Kick или так называемых compensated clipper communities.

Речь идет о сообществах, где участники получают вознаграждение за распространение коротких отрывков чужого контента – например, видео блогеров или брендов. Таким способом маркетологи и авторы пытались повышать интерес к своему основному контенту за пределами X.

Бир даже иронично назвал Communities "Temu-версией сабредитов", намекая на менее успешную попытку повторить модель тематических групп с Reddit.

Несмотря на критику, он признал, что среди Communities были и удачные примеры, однако их оказалось слишком мало, чтобы оправдать дальнейшую поддержку функции.

Официально Communities перестанут работать 6 мая 2026 года. До этого момента администраторы смогут перевести своих участников в новый формат групповых чатов.

Для этого X обновляет XChat – собственный мессенджер платформы, который в будущем может стать отдельным приложением. В сервисе появятся публичные ссылки для присоединения к групповым чатам, которые можно будет закреплять в ленте X. Один чат сможет вмещать до 350 участников, а в будущем этот лимит могут увеличить.

Также компания расширяет другие инструменты для сообществ. На этой неделе для Premium-подписчиков запустили Custom Timelines – персонализированные тематические ленты, которые можно закреплять на главной вкладке. Они формируются на основе интересов пользователя и его активности в X.

В последнее время платформа значительно ускорила выпуск новых функций. Среди последних обновлений – развитие XChat, подготовка платежных сервисов, cashtags, кнопки отключения отдельных тем, голосовые сообщения в чатах, новый фоторедактор, автоматический перевод, новые настройки ответов и персонализированные ленты.

По словам Бира, команда X вышла на темп запуска двух-трех новых функций еженедельно, поэтому в ближайшее время платформа, вероятно, покажет еще больше изменений.