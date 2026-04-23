Функція Communities з'явилася ще у 2021 році, коли платформа ще називалася Twitter. Communities задумували як простір для спілкування людей за інтересами – своєрідні тематичні групи, де користувачі могли обговорювати конкретні теми без зайвого шуму загальної стрічки. Тепер компанія закриє її через низьку популярність, розповідає TechCrunch.

Чому X вирішила прибрати Communities?

У компанії заявили, що Communities стали більше проблемою, ніж корисним інструментом.

Керівник продуктового напрямку X Нікітія Бір пояснив, що Communities використовували менше ніж 0,4% усіх користувачів платформи, але саме на них припадало близько 80% усіх скарг на спам, фінансові афери та шкідливе ПЗ. За його словами, підтримка такої функції просто втратила сенс.

Він також зазначив, що навіть ті спільноти, які залишалися активними, часто працювали не за початковим призначенням. Замість тематичних обговорень вони перетворилися на майданчики для залучення трафіку на сторонніх авторів і платформи – зокрема для просування стримерів Kick або так званих compensated clipper communities.

Йдеться про спільноти, де учасники отримують винагороду за поширення коротких уривків чужого контенту – наприклад, відео блогерів чи брендів. Таким способом маркетологи та автори намагалися підвищувати інтерес до свого основного контенту поза межами X.

Бір навіть іронічно назвав Communities "Temu-версією сабредітів", натякаючи на менш успішну спробу повторити модель тематичних груп із Reddit.

Попри критику, він визнав, що серед Communities були й вдалі приклади, однак їх виявилося занадто мало, щоб виправдати подальшу підтримку функції.

Офіційно Communities перестануть працювати 6 травня 2026 року. До цього моменту адміністратори зможуть перевести своїх учасників у новий формат групових чатів.

Для цього X оновлює XChat – власний месенджер платформи, який у майбутньому може стати окремим застосунком. У сервісі з'являться публічні посилання для приєднання до групових чатів, які можна буде закріплювати в стрічці X. Один чат зможе вміщувати до 350 учасників, а в майбутньому цей ліміт можуть збільшити.

Також компанія розширює інші інструменти для спільнот. Цього тижня для Premium-підписників запустили Custom Timelines – персоналізовані тематичні стрічки, які можна закріплювати на головній вкладці. Вони формуються на основі інтересів користувача та його активності в X.

Останнім часом платформа значно прискорила випуск нових функцій. Серед останніх оновлень – розвиток XChat, підготовка платіжних сервісів, cashtags, кнопки вимкнення окремих тем, голосові повідомлення в чатах, новий фоторедактор, автоматичний переклад, нові налаштування відповідей та персоналізовані стрічки.

За словами Біра, команда X вийшла на темп запуску двох-трьох нових функцій щотижня, тому найближчим часом платформа, ймовірно, покаже ще більше змін.