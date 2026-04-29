Больше ничего не пригорит: Xiaomi выпустила газовую плиту с кучей умных функций

Китайская корпорация Xiaomi представила две модели газовых плит под своим дочерним брендом Mijia. Устройства ориентированы на пользователей природного газа и сочетают в себе высокую мощность нагрева с современными системами автоматизации, призванными повысить уровень безопасности на кухне.

На что способна плита от Xiaomi?

Основное внимание в новом релизе приковано к конкретной модели Mijia Timer Gas Stove 3 Pro, поскольку она является наиболее технологичной. Главной особенностью этого устройства стала система защиты от сухого горения. Она базируется на работе специального датчика из титанового сплава, который мгновенно реагирует на изменение давления и температуры, пишет Gizmochina.

Если посуда начинает перегреваться или жидкость в ней полностью выкипает, умная система автоматически прекращает подачу газа и гасит пламя. Важно заметить, что этот функционал реализован для правой конфорки и требует прямого контакта с металлическим дном посуды. Соответственно, при использовании керамических, стеклянных или глиняных емкостей функция может работать некорректно.



Mijia Timer Gas Stove 3 Pro / Фото Xiaomi

Обе конфорки модели Pro оснащены интегрированным таймером, который можно настроить на период от 1 до 180 минут. Это позволяет автоматизировать процесс приготовления блюд, требующих длительного тушения или просто короткого подогрева. После завершения установленного времени плита самостоятельно выключит газ.

Мощность нагрева достигает 5200 ватт, пишет MyMobPrice, что обеспечивает быстрое закипание или интенсивное обжаривание. При этом устройство демонстрирует высокую тепловую эффективность на уровне 70 процентов, что соответствует первому классу энергосбережения. По расчетам разработчиков, такой подход позволит владельцам экономить деньги на оплате счетов за газ на протяжении лет эксплуатации.



Mijia Timer Gas Stove 3 Pro / Фото Xiaomi

Параллельно была представлена более доступная модель – Mijia Gas Stove 3C. Несмотря на меньшую стоимость, она также предлагает мощность 5200 ватт на каждую конфорку. Производитель уделил особое внимание прочности конструкции: рабочая поверхность изготовлена из шестислойного взрывозащищенного стекла. Этот материал включает закаленное стекло, армирующую сетку, специальную пленку и амортизационные слои, что делает его устойчивым к ударам и высоким температурам.

Модель 3C также имеет систему защиты, которая перекрывает газ в случае случайного угасания огня.

Работает с умным домом

Обе новинки интегрируются в экосистему умного дома через приложение Mi Home. Пользователи могут получать на смартфон оповещения о нештатных ситуациях, например, об обнаружении сухого горения или случайном затухании пламени. Также предусмотрена синхронизация с совместимыми вытяжками: при включении плиты вытяжка может запускаться автоматически для обеспечения вентиляции.

Плиты имеют регулируемую конструкцию шасси, что позволяет устанавливать их в имеющиеся отверстия в кухонной мебели размером от 630 – 700 миллиметров в ширину и 330 – 370 миллиметров в глубину без необходимости дополнительной доработки столешницы.



Mijia Timer Gas Stove 3 Pro / Фото Xiaomi

Вес устройств составляет около 10 килограммов. Производитель предоставляет гарантию сроком на 5 лет.

Цены

По данным Xiaomi Community, модель Mijia Gas Stove 3C предлагается по цене 899 юаней (примерно 131 доллар), тогда как продвинутая версия 3 Pro стоит 2299 юаней (около 338 долларов). На этапе запуска для покупателей действуют специальные сниженные цены.

Что такое Mijia: детали о бренде

Mijia, что с китайского переводится как "умный дом", – это специализированный суббренд компании Xiaomi, создан для развития экосистемы умных устройств и бытовой техники. Хотя компания начала создание собственной экосистемы еще в 2013-2014 годах, официально бренд Mijia был представлен в марте 2016 года, указано на странице бренда на BaiduWiki.

Первым устройством под этой маркой стала рисоварка с индукционным нагревом, которой можно было управлять через смартфон. Логотип бренда состоит из стилизованных букв "M" и "J", что по форме напоминают щит, символизируя надежность.



Логотип Mijia / Фото Xiaomi

Сегодня ассортимент Mijia охватывает огромное количество товаров для дома и повседневной жизни. К основным категориям относятся большая и малая бытовая техника, например роботы-пылесосы, стиральные машины, холодильники, кондиционеры и очистители воздуха, вентиляторы, пишет Geekbuying.

Также бренд производит различные гаджеты для кухни, персонального ухода (электрические зубные щетки, фены, бритвы), средства безопасности и освещения.

Кроме электроники, под логотипом Mijia выпускаются даже обычные бытовые предметы, например, рюкзаки, ручки и защитные очки.

Главной особенностью устройств Mijia является их интеграция в единую сеть через мобильное приложение Mi Home (которое в некоторых регионах теперь называется Xiaomi Home). Это позволяет пользователям создавать сценарии автоматизации, когда, например, датчик движения включает свет или увлажнитель воздуха начинает работу при достижении определенного уровня сухости.

В 2020 году компания провела ребрендинг своего канала в Weibo, сменив название на Xiaomi Smart Life, однако на самих устройствах логотип "MJ" продолжает активно использоваться.