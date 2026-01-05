Все эти смартфоны и планшеты Xiaomi останутся без обновлений в 2026 году

Компания Xiaomi объявила о завершении технической поддержки для ряда своих устройств. В течение 2026 года ряд моделей смартфонов Xiaomi и Redmi получат статус завершения жизненного цикла.

Стоит отметить, что все эти устройства продолжат функционировать точно так же, как и раньше. Однако они уже не будут получать новых версий операционной системы и критических исправлений безопасности, пишет 24 Канал со ссылкой на XiaomiTime.

Смотрите также Ваш будущий смартфон Xiaomi может быть собран не человеком

Какие модели потеряют поддержку и когда это произойдет?

Календарь прекращения программной поддержки теперь включает 19 старых устройств, которые перейдут в статус EOL (End of Life), что предусматривает полное прекращение выпуска системных обновлений и патчей, которые закрывают уязвимости в безопасности.

Первое устройство в этом списке – бюджетная модель Redmi 12C. Для нее поддержка завершится уже в самом начале года. Владельцы этого смартфона не смогут рассчитывать на новые функции или исправления ошибок от разработчиков.

Март 2026 года станет критической датой для нескольких моделей одновременно. В этот период компания прекратит поддержку флагманских Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Эти устройства, которые ранее имели большую популярность благодаря качественным камерам и производительности, получат последнее большое обновление – HyperOS 3. После этого никаких новых версий программного обеспечения для них не выйдет.

Также в марте прекратится поддержка среднебюджетного Redmi Note 12 5G. В отличие от флагманов, эта модель останется на предыдущей версии операционной системы – HyperOS 2, которая станет для нее финальной.

Дополняют список самых популярных модели Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. По данным из официального графика поддержки, эти смартфоны достигнут статуса EOL в октябре 2026 года, став последними в очереди на прекращение обновлений среди шести упомянутых устройств.

Но в этом печальном списке также есть менее популярные бюджетники и даже планшеты, пишет Gizmochina.

Полный список всех моделей, что потеряют поддержку в 2026 году

Устройства Xiaomi:

Xiaomi 12 – март 2026 года.

Xiaomi 12 Pro – март 2026 года.

Xiaomi 12 Lite – июль.

Xiaomi Pad 6 – июль.

Xiaomi 12T – октябрь.

Xiaomi 12T Pro – октябрь.

Устройства Redmi:

Redmi Note 12 5G – март 2026 года.

Redmi Note 12 Pro – апрель 2026 года.

Redmi 12C – март 2026 года.

Redmi 13C – ноябрь.

Redmi A2 – март.

Redmi A2+ – март.

Redmi Pad SE – август.

Redmi Pad SE 8.7 – август.

Redmi Pad SE 8.7 4G – август.

Устройства POCO:

POCO X5 Pro 5G – февраль.

POCO F5 – май.

POCO F5 Pro – май.

POCO C65 – ноябрь.

Какие последствия?

Все текущие функции останутся доступными, установленные приложения продолжат запускаться, а пользователь сможет дальше использовать свой гаджет в обычном режиме. Однако отсутствие свежих обновлений безопасности создает серьезные риски, особенно для тех, кто активно пользуется банковскими приложениями, социальными сетями и другими онлайн-сервисами, где хранятся личные данные.

Без регулярных патчей безопасности устройство становится уязвимым к новым типам киберугроз, которые возникают постоянно. Хакеры и злоумышленники активно ищут уязвимости в операционных системах, а производители закрывают эти лазейки через обновления. Когда поддержка прекращается, смартфон фактически остается беззащитным перед новыми методами атак.

Помимо безопасности, отсутствие обновлений может повлиять на стабильность работы системы. Со временем новые версии приложений могут работать некорректно на устаревшей версии операционной системы, что приведет к сбоям, зависаний или даже невозможности установки популярных программ.

Что делать?

Для владельцев упомянутых моделей рекомендуется заранее подумать о предстоящем обновлении своего гаджета. Современные флагманы оснащаются новейшими процессорами, такими как Snapdragon 8 Elite, которые обеспечивают гораздо более высокую производительность и энергоэффективность.

Для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества, на рынке появляются новые предложения от POCO или обновленные версии популярной серии Xiaomi T.

Напомним, ранее мы рассказали о том 2026 год будет не лучшим временем для приобретения смартфона, так же как и 2027-й. С чем это связано и почему стоит поспешить с покупкой уже сейчас, читайте в нашем материале.