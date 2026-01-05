Усі ці смартфони й планшети Xiaomi залишаться без оновлень у 2026 році

Компанія Xiaomi оголосила про завершення технічної підтримки для низки своїх пристроїв. Протягом 2026 року низка моделей смартфонів Xiaomi та Redmi отримають статус завершення життєвого циклу.

Варто зазначити, що всі ці пристрої продовжать функціонувати точно так само, як і раніше. Однак вони вже не отримуватимуть нових версій операційної системи та критичних виправлень безпеки, пише 24 Канал з посиланням на XiaomiTime.

Які моделі втратять підтримку й коли це станеться?

Календар припинення програмної підтримки тепер включає 19 старих пристроїв, які перейдуть у статус EOL (End of Life), що передбачає повне припинення випуску системних оновлень та патчів, які закривають уразливості в безпеці.

Перший пристрій у цьому списку – бюджетна модель Redmi 12C. Для неї підтримка завершиться вже на самому початку року. Власники цього смартфона не зможуть розраховувати на нові функції чи виправлення помилок від розробників.

Березень 2026 року стане критичною датою для кількох моделей одночасно. У цей період компанія припинить підтримку флагманських Xiaomi 12 та Xiaomi 12 Pro. Ці пристрої, які раніше мали велику популярність завдяки якісним камерам та продуктивності, отримають останнє велике оновлення – HyperOS 3. Після цього жодних нових версій програмного забезпечення для них не вийде.

Також у березні припиниться підтримка середньобюджетного Redmi Note 12 5G. На відміну від флагманів, ця модель залишиться на попередній версії операційної системи – HyperOS 2, яка стане для неї фінальною.

Доповнюють список найпопулярніших моделі Xiaomi 12T та Xiaomi 12T Pro. За даними з офіційного графіка підтримки, ці смартфони досягнуть статусу EOL у жовтні 2026 року, ставши останніми у черзі на припинення оновлень серед шести згаданих пристроїв.

Але в цьому сумному списку також є менш популярні бюджетники і навіть планшети, пише Gizmochina.

Повний список усіх моделей, що втратять підтримку у 2026 році

Пристрої Xiaomi:

Xiaomi 12 – березень 2026 року.

Xiaomi 12 Pro – березень 2026 року.

Xiaomi 12 Lite – липень.

Xiaomi Pad 6 – липень.

Xiaomi 12T – жовтень.

Xiaomi 12T Pro – жовтень.

Пристрої Redmi:

Redmi Note 12 5G – березень 2026 року.

Redmi Note 12 Pro – квітень 2026 року.

Redmi 12C – березень 2026 року.

Redmi 13C – листопад.

Redmi A2 – березень.

Redmi A2+ – березень.

Redmi Pad SE – серпень.

Redmi Pad SE 8.7 – серпень.

Redmi Pad SE 8.7 4G – серпень.

Пристрої POCO:

POCO X5 Pro 5G – лютий.

POCO F5 – травень.

POCO F5 Pro – травень.

POCO C65 – листопад.

Які наслідки?

Усі поточні функції залишаться доступними, встановлені програми продовжать запускатися, а користувач зможе далі використовувати свій ґаджет у звичному режимі. Однак відсутність свіжих оновлень безпеки створює серйозні ризики, особливо для тих, хто активно користується банківськими додатками, соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, де зберігаються особисті дані.

Без регулярних патчів безпеки пристрій стає вразливим до нових типів кіберзагроз, які виникають постійно. Хакери та зловмисники активно шукають вразливості в операційних системах, а виробники закривають ці лазівки через оновлення. Коли підтримка припиняється, смартфон фактично залишається беззахисним перед новими методами атак.

Крім безпеки, відсутність оновлень може вплинути на стабільність роботи системи. З часом нові версії додатків можуть працювати некоректно на застарілій версії операційної системи, що призведе до збоїв, зависань або навіть неможливості встановлення популярних програм.

Що робити?

Для власників згаданих моделей рекомендується заздалегідь подумати про майбутнє оновлення свого ґаджета. Сучасні флагмани оснащуються новітніми процесорами, такими як Snapdragon 8 Elite, які забезпечують набагато вищу продуктивність та енергоефективність.

Для тих, хто шукає оптимальне співвідношення ціни та якості, на ринку з'являються нові пропозиції від POCO або оновлені версії популярної серії Xiaomi T.

