Конкурент Google Pixel Watch: Xiaomi выпустили часы Watch 5

Xiaomi запустила Watch 5 на глобальном рынке после дебюта в Китае в конце 2025 года. Смартчасы получили Wear OS 6, AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом и до 18 дней автономности, что делает их потенциальным конкурентом Google Pixel Watch 4.

После релиза в Китае в декабре 2025 года Xiaomi Watch 5 стали доступны для покупателей в разных странах. Главное изменение – переход с собственной системы HyperOS на Wear OS 6 от Google. Причины такого шага компания не объяснила, однако это означает доступ к экосистеме Google и функций, подобных тем, что предлагают актуальные модели Pixel Watch. Об этом пишет Techradar.

Чем Xiaomi Watch 5 отличается от предшественников?

Смартчасы оснащены 1,54-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1500 нит. Сапфировое стекло используется как спереди, так и сзади корпуса. Рамка выполнена из нержавеющей стали, а модель доступна в цветах Juniper Green и Black. Ремешок, напечатан на 3D-принтере, весит 43 г и, по данным Xiaomi, примерно на 50% легче стального аналога.

За производительность отвечает 4-нм процессор Snapdragon W5 в сочетании с энергоэффективным 6-нм чипом BES2800. В компании объясняют это стремлением сбалансировать быстродействие и энергопотребление. В режиме Performance часы работают до шести дней без подзарядки, а в Power Saving Mode – до 18 дней.

Watch 5 поддерживает более 150 спортивных режимов, 3D-анимации с подсказками во время тренировок и анализ ЭКГ. Отдельное внимание уделено управлению жестами благодаря EMG-сенсору, который обеспечивает распознавание семи различных жестов.

Как пишет Huaweicentral, ранее устройства серии Watch получали смешанные оценки из-за нестабильности программного обеспечения, несмотря на качественное "железо". Теперь переход на Wear OS 6 может решить эти проблемы и сделать модель привлекательной альтернативой для тех, кто рассматривает Pixel Watch.

Относительно стоимости, в США цена пока не объявлена. В Великобритании модель продается за 269,99 фунта стерлингов, а в Австралии – за 499 австралийских долларов. Во многих регионах устройство уже доступно для покупки.