YouTube позволит звездам удалять дипфейки, но с нюансами

Видеохостинг YouTube расширяет свои инструменты борьбы с дипфейками. Платформа позволит знаменитостям отслеживать видео со своим искусственно созданным образом и подавать запросы на их удаление. Однако этот процесс не будет автоматическим, а окончательное решение будет оставаться за сервисом.

Об изменениях в подходе к борьбе с дипфейками разработчики сообщили в блоге YouTube.

Что это за система и как она будет работать?

Прежде всего следует объяснить, что говорится о дипфейках – ролики, где лицо или образ известных людей подменяется с помощью алгоритмов ИИ. Теперь сами знаменитости получат инструмент, который позволит находить такие видео и влиять на их судьбу.

Система анализа базируется на технологии распознавания сходства. Она ищет контент, где используется лицо конкретного человека, и сообщает участникам программы о найденных совпадениях. После этого публичные лица могут подать запрос на удаление видео.

В то же время каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально – автоматической блокировки не предусмотрено, и это важный аспект работы системы, чтобы избежать злоупотребления и ложного срабатывания.

Важный нюанс! Не все дипфейки будут подпадать под удаление. Например, видео, имеющие пародийный или сатирический характер, могут остаться на платформе. Это означает, что YouTube пытается балансировать между защитой приватности и свободой творчества.

Когда все заработает?

Функцию начали тестировать еще осенью среди блогеров, а уже весной к ней приобщили журналистов и политиков. Теперь доступ планируют открыть для всех известных лиц – даже тех, кто не имеет собственного канала. Чтобы присоединиться к программе, нужно подтвердить личность и записать видеоселфи. При этом система ориентируется именно на лицо, а не на голос или другие характеристики.

Технологической основой стал инструмент Content ID, который ранее использовался преимущественно для защиты авторских прав и монетизации контента. Теперь его функциональность расширили для борьбы с поддельными видео.

Новая индустрия ИИ-аватаров

Параллельно YouTube движется и в другую сторону – развитие ИИ-контента. Ранее компания анонсировала возможность создавать собственные цифровые аватары для видео. А индустрия уже начала коммерциализировать такие инструменты. Например, агентство Creative Artists Agency формирует базу биометрических данных своих клиентов для использования их образов в коммерческих проектах.

Эту тенденцию подтверждает и кейс Хаби Лейм (Khaby Lame) – популярный тиктокер уже продал права на использование собственного образа для рекламы товаров в интернете, как писало издание Fortune.

Что касается отношения к дипфейкам среди знаменитостей, то оно до сих пор остается неоднозначным. Часть из них выступает против использования их образа без разрешения, другие же видят в этом новые возможности для взаимодействия с аудиторией и даже дополнительный заработок. Похоже, что индустрия постепенно движется к модели, где цифровой образ становится отдельным активом, который можно успешно монетизировать.