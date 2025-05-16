YouTube придумал, как раздражать вас еще больше, запихнув рекламу в новое место

YouTube снова меняет правила игры – теперь реклама появляется именно тогда, когда вы больше всего эмоционально вовлечены в видео. Новый формат "пиковых моментов" использует искусственный интеллект, чтобы вставлять рекламу после ключевых сцен, и это может изрядно раздражать зрителей.

Реклама по-новому

Уже достаточно давно YouTube предлагает функцию, которая демонстрирует вам самые популярные моменты видео. Вы можете навести курсор мышки на ленту прогресса некоторых видео и увидите там своеобразный график, похожий на волну. Он показывает всплески и падения интереса, то есть моменты, куда другие пользователи чаще всего перематывают длинные ролики. Так вы можете понять, в какой точке содержится самый интересный контент и быстро к нему перейти. Теперь эта функция стала основой для нового рекламного формата, который компания уже тестирует среди пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Новый инструмент использует искусственный интеллект Gemini от Google. Он анализирует видео, чтобы определить те фрагменты, которые вызывают наибольшую эмоциональную реакцию или вовлеченность зрителей, после чего размещает рекламу сразу после них.

Проще говоря, вы смотрите важную сцену любимого видео, и как только момент заканчивается, вас сразу "одаривают" рекламой. Именно на таких ситуациях и основывается новая стратегия, которую YouTube представил во время презентации Brandcast в Нью-Йорке.

Алгоритм определяет не только самые эмоциональные, но и самые популярные части ролика – те, к которым зрители чаще всего перематывают или которые оставляют сразу после просмотра. В таких точках внимание зрителя достигает максимума, поэтому рекламные сообщения, размещенные здесь, имеют наибольший шанс быть замеченными.

Это напоминает подход эмоционального таргетинга, когда рекламодатели пытаются "подхватить" зрителя на пике его эмоций. С коммерческой точки зрения логика очевидна: зритель, который только что пережил сильное возбуждение или волнение, лучше запомнит увиденную рекламу. Однако для самих пользователей такая практика может быть достаточно раздражающей – особенно когда видео погружает в эмоциональную историю, которую прерывает очередное рекламное объявление.

Как работает новая реклама: видео

YouTube отмечает, что реклама не будет появляться во время самых "пиковых" моментов, а только сразу после них. И хотя это уменьшает вероятность, что реклама испортит ключевой кадр, все равно ощущение навязчивости остается.

Кроме этого, компания также анонсировала еще один новый формат – ленту товаров, которые можно купить во время просмотра рекламы. Это позволит пользователям сразу ознакомиться с продукцией и приобрести ее, не покидая платформу.

Пока неизвестно, когда именно новый формат рекламы станет доступным для широкой общественности. Но учитывая направление, в котором движется YouTube, похоже, что подобные эксперименты с рекламным опытом только набирать обороты.