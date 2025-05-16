Реклама по-новому

Уже досить давно YouTube пропонує функцію, котра демонструє вам найпопулярніші моменти відео. Ви можете навести курсор мишки на стрічку прогресу деяких відео й побачите там своєрідний графік, схожий на хвилю. Він показує сплески та падіння інтересу, тобто моменти, куди інші користувачі найчастіше перемотують довгі ролики. Так ви можете зрозуміти, в якій точці міститься найцікавіший контент і швидко до нього перейти. Тепер ця функція стала основою для нового рекламного формату, який компанія вже тестує серед користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Новий інструмент використовує штучний інтелект Gemini від Google. Він аналізує відео, щоб визначити ті фрагменти, які викликають найбільшу емоційну реакцію або залученість глядачів, після чого розміщує рекламу одразу після них.

Простіше кажучи, ви дивитеся важливу сцену улюбленого відео, і щойно момент закінчується, вас одразу "обдаровують" рекламою. Саме на таких ситуаціях і ґрунтується нова стратегія, яку YouTube представив під час презентації Brandcast у Нью-Йорку.

Алгоритм визначає не лише найемоційніші, а й найпопулярніші частини ролика – ті, до яких глядачі найчастіше перемотують або які залишають одразу після перегляду. У таких точках увага глядача досягає максимуму, тож рекламні повідомлення, розміщені тут, мають найбільший шанс бути поміченими.

Це нагадує підхід емоційного таргетингу, коли рекламодавці намагаються "підхопити" глядача на піку його емоцій. З комерційного погляду логіка очевидна: глядач, який щойно пережив сильне збудження або хвилювання, краще запам’ятає побачену рекламу. Проте для самих користувачів така практика може бути досить дратівливою – особливо коли відео занурює в емоційну історію, яку перериває чергове рекламне оголошення.

Як працює нова реклама: відео

YouTube наголошує, що реклама не з’являтиметься під час самих "пікових" моментів, а лише одразу після них. І хоча це зменшує ймовірність, що реклама зіпсує ключовий кадр, все одно відчуття нав’язливості залишається.

Крім цього, компанія також анонсувала ще один новий формат – стрічку товарів, які можна купити під час перегляду реклами. Це дозволить користувачам одразу ознайомитися з продукцією та придбати її, не покидаючи платформу.

Поки що невідомо, коли саме новий формат реклами стане доступним для широкого загалу. Але враховуючи напрямок, у якому рухається YouTube, схоже, що подібні експерименти з рекламним досвідом лише набиратимуть обертів.