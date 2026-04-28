YouTube тестирует поиск с ИИ в формате разговора

YouTube начал тестировать новый режим поиска с использованием искусственного интеллекта. Функция Ask YouTube позволяет задавать сложные вопросы и получать ответы по видео и тексту с возможностью уточнений в формате диалога.

Компания Google продолжает интегрировать искусственный интеллект в свои сервисы, и в этот раз нововведение коснулось YouTube. Платформа тестирует функцию Ask YouTube, которая превращает обычный поиск в нечто большее похожее на диалог с системой. Об этом пишет Engadget.

Как работает новый AI-поиск Ask YouTube?

Новый режим позволяет пользователям задавать сложные запросы и получать развернутые ответы., что сочетают текстовые пояснения и видео. Кроме того, можно задавать дополнительные вопросы, чтобы уточнять информацию или углубляться в тему.

Функция уже доступна в тестовом режиме для подписчиков YouTube Premium в США от 18 лет. Она будет работать до 8 июня в рамках эксперимента YouTube Labs.

Чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно активировать его в настройках аккаунта. После этого в строке поиска появляется кнопка Ask YouTube. Система предлагает готовые подсказки или позволяет вводить запросы– например, составить маршрут путешествия на несколько дней.

В ответ пользователь получает результат с ключевой информацией, а также подборку видео с таймкодами, ведущие к соответствующим фрагментам. После этого можно задать уточняющие вопросы или выбрать предложенные варианты для последующего поиска.

Как пишет The Verge, первые тесты показывают, что функция работает не всегда одинаково. В некоторых случаях она действительно формирует содержательные ответы по контексту, но иногда возвращается к классическому формату– просто список видео. Как и в других AI-системах, возможные ошибки: во время одного из тестов функция выдала неточную информацию.

Таким образом, Ask YouTube пока остается экспериментом. В то же время, это еще один шаг Google в направлении преобразования поиска в интерактивный инструмент., где пользователь может не только находить контент, но и взаимодействовать с ним в формате диалога.

Как еще YouTube внедряет ИИ в свою систему?

YouTube активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) как для улучшения опыта зрителей, так и для предоставления новых возможностей авторам контента.

Основные направления включают генеративные инструменты, усовершенствование поиска и механизмы безопасности.

Генерация контента : YouTube интегрировал модель Google DeepMind Veo, которая позволяет создавать фоновые изображения и 6-секундные видеоклипы для Shorts. Автоматический дубляж: Вводится функция автоматического перевода и озвучивания видео на другие языки, что помогает авторам выходить на глобальную аудиторию. Творческие идеи: ИИ в YouTube Studio помогает генерировать темы для новых видео, подбирать названия и создавать эскизы на основе анализа трендов.

Поиск и взаимодействие со зрителями AI-карусель и чат-боты : Платформа тестирует функцию разговорного ассистента., который может отвечать на вопросы о содержании видео в реальном времени. Разумные резюме: ИИ автоматически создает краткие текстовые описания к результатам поиска, чтобы пользователь мог быстрее понять, стоит ли смотреть ролик.

Маркировка ШИ-контента : Авторы обязаны обозначать реалистичные видео, созданы с помощью ИИ, специальными метками в описании или на самом плеере. Защита идентичности: YouTube запустил инструменты для обнаружения и удаления дипфейков, имитирующие лица или голоса известных людей (например, политиков или артистов).