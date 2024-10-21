YouTube тестирует более дешевую версию платной подписки Premium Lite: каковы ее условия

Для тех, кому нынешние цены на YouTube Premium являются неприемлемо дорогими, компания готовит более дешевую версию, которая предложит почти все то же самое, но с некоторыми особенностями. Вот как это будет.

Первым о тестировании новой подписки сообщил пользователь Джона Манзано. Он опубликовал скриншот в соцсети Threads.

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Цена и условия новой подписки

Главная особенность новой подписки Premium Lite заключается в наличии определенного количества рекламы. Google пока не говорит, как много объявлений будет видеть пользователь, но когда эти слухи подтвердили некоторым СМИ, представитель компании назвал количество рекламы "ограниченным". Сообщается, что большинство видео можно будет смотреть без рекламы, "но вы можете видеть видеорекламу в музыкальном контенте и короткометражках, а также рекламу, которую нельзя закрыть, во время поиска и пролистывания" страниц. Согласно заявлению, новый тарифный план уже тестируется в Австралии, Германии и Таиланде.

На самом деле это не впервые, когда мы слышим о Premium Lite, поскольку еще в 2021 году компания тестировала нечто похожее в Европе. Тогда эта дешевая подписка предлагала только отсутствие рекламы, но не предоставляла опций офлайн-просмотра и фонового просмотра с выключенным экраном, как в обычной подписке Premium. После двух лет испытаний все было отменено в октябре 2023 года без объяснения причин. И вот через год мы снова об этом слышим в несколько ином варианте.