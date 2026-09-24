YouTube запускает персонализированные ленты, позволяя нам контролировать то, что мы видим

YouTube объявил о полноценном внедрении новой функции Custom Feeds, которая позволит зрителям самостоятельно формировать рекомендации. Отныне каждый пользователь сможет самостоятельно настраивать отдельные тематические ленты, добавляя в них только то, что ему нужно.

Как будет работать новая функция

Главная страница YouTube всегда имела склонность слишком бурно реагировать на случайные просмотры. Стоит вам посмотреть один случайный ролик, который не вписывается в ваши привычные тематики, как система сразу начинает заполнять ленту подобными материалами, пишет Android Authority.

В прошлом году разработчики запустили эксперимент с кнопкой рядом с главным меню, которая позволяла корректировать алгоритм через общение с чат-ботом. Теперь эта функция выходит за пределы закрытого тестирования и превращается в полноценный инструмент.

Зрители смогут создавать и сохранять сразу несколько собственных лент под разное настроение, задачи или повседневные дела. Например, можно настроить подборку для вечернего отдыха с длинными документальными фильмами, отдельный раздел для поиска новых авторов или кастомную ленту с подкастами для поездок продолжительностью 30 минут.

Все эти тематические подборки будут ждать вас на главной странице и обновляться в режиме реального времени, что позволит уберечь основной алгоритм от перегрузки случайными интересами.

Пока неизвестно, можно ли будет добавлять в такую ленту конкретные каналы вручную или за их появление будет отвечать исключительно ИИ.

Новые персональные ленты появятся уже этой осенью для пользователей в Соединенных Штатах Америки на мобильных устройствах, в веб-версии и на телевизорах. Впоследствии функцию должны распространить на другие страны.

Кроме того, на мероприятии Made On YouTube 2026 разработчики анонсировали расширение функции Ask YouTube, которая теперь помогает искать товары, сравнивать продукты и поддерживает голосовое управление на телевизорах. Для авторов контента компания подготовила инструменты для редактирования текста, тестирования обложек видео и новые функции для прямых эфиров.