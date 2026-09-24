Как будет работать новая функция

Главная страница YouTube всегда имела склонность слишком бурно реагировать на случайные просмотры. Стоит вам посмотреть один случайный ролик, который не вписывается в ваши привычные тематики, как система сразу начинает заполнять ленту подобными материалами, пишет Android Authority.

В прошлом году разработчики запустили эксперимент с кнопкой рядом с главным меню, которая позволяла корректировать алгоритм через общение с чат-ботом. Теперь эта функция выходит за пределы закрытого тестирования и превращается в полноценный инструмент.

Зрители смогут создавать и сохранять сразу несколько собственных лент под разное настроение, задачи или повседневные дела. Например, можно настроить подборку для вечернего отдыха с длинными документальными фильмами, отдельный раздел для поиска новых авторов или кастомную ленту с подкастами для поездок продолжительностью 30 минут.

Все эти тематические подборки будут ждать вас на главной странице и обновляться в режиме реального времени, что позволит уберечь основной алгоритм от перегрузки случайными интересами.

Пока неизвестно, можно ли будет добавлять в такую ленту конкретные каналы вручную или за их появление будет отвечать исключительно ИИ.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Новые персональные ленты появятся уже этой осенью для пользователей в Соединенных Штатах Америки на мобильных устройствах, в веб-версии и на телевизорах. Впоследствии функцию должны распространить на другие страны.

Кроме того, на мероприятии Made On YouTube 2026 разработчики анонсировали расширение функции Ask YouTube, которая теперь помогает искать товары, сравнивать продукты и поддерживает голосовое управление на телевизорах. Для авторов контента компания подготовила инструменты для редактирования текста, тестирования обложек видео и новые функции для прямых эфиров.