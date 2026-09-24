Як працюватиме нова функція

Головна сторінка YouTube завжди мала схильність надто бурхливо реагувати на випадкові перегляди. Варто вам подивитися один випадковий ролик, який не вписується у ваші звичні тематики, як система відразу починає заповнювати стрічку подібними матеріалами, пише Android Authority.

Торік розробники запустили експеримент із кнопкою біля головного меню, яка давала змогу коригувати алгоритм через спілкування з чат-ботом. Тепер ця функція виходить за межі закритого тестування та перетворюється на повноцінний інструмент.

Глядачі зможуть створювати та зберігати одразу кілька власних стрічок під різний настрій, завдання або щоденні справи. Наприклад, можна налаштувати підбірку для вечірнього відпочинку з довгими документальними фільмами, окремий розділ для пошуку нових авторів або кастомну стрічку з подкастами для поїздок тривалістю 30 хвилин.

Усі ці тематичні добірки будуть очікувати вас на головній сторінці й оновлюватися в режимі реального часу, що дозволить зберегти основний алгоритм від захаращення випадковими зацікавленнями.

Наразі невідомо, чи можна буде додавати в таку стрічку конкретні канали вручну, чи за їхню появу відповідатиме виключно ШІ.

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Нові персональні стрічки з'являться вже цієї осені для користувачів у Сполучених Штатах Америки на мобільних пристроях, у вебверсії та на телевізорах. Згодом функцію повинні поширити на інші країни.

Крім цього, на заході Made On YouTube 2026 розробники анонсували розширення функції Ask YouTube, яка тепер допомагає шукати товари, порівнювати продукти та підтримує голосове керування на телевізорах. Для авторів контенту компанія підготувала інструменти текстового редагування, тестування обкладинок відео та нові функції для прямих ефірів.