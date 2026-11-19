Многие пользователи обращали внимание на странное цилиндрическое утолщение возле штекера зарядного устройства для ноутбука или монитора. Этот, на первый взгляд, загадочный элемент играет важную роль в защите современных гаджетов от нежелательных электрических помех.

Что скрывается под пластиковой оболочкой цилиндра

Внутри пластикового корпуса разработчики скрывают так называемый ферритовый фильтр или ферритовое кольцо. Эту деталь изготавливают из феррита – пассивного магнитного материала, который получают путем спекания оксида железа с оксидами других металлов, в частности никеля и цинка, пишет 24 Канал.

Благодаря своему составу феррит обладает высокой магнитной проницаемостью и оказывает значительное сопротивление высокочастотным токам. Главная задача этого элемента заключается в нейтрализации электромагнитных и радиочастотных помех, возникающих во время работы техники.

Принцип действия и защита от электромагнитного шума

Любой длинный кабель питания или передачи данных функционирует как своеобразная антенна. Провод не только излучает собственные электромагнитные помехи от импульсного блока питания или процессора, но и улавливает посторонние высокочастотные сигналы от роутеров, смартфонов и бытовых приборов. Когда ток высокой частоты проходит через участок с ферритовым кольцом, индуктивность проводника возрастает в сотни раз.

Феррит работает по принципу высокочастотного фильтра: полезный ток низкой частоты проходит беспрепятственно, а нежелательные высокочастотные помехи материал поглощает и преобразует в тепло.

Почему ферритовые кольца вытеснили медные экраны

Раньше для защиты сигнала от искажений инженеры были вынуждены экранировать весь провод с помощью сплошной медной оплетки. Подобный метод существенно удорожал производство и делал кабель тяжелым и жестким. Внедрение ферритовых фильтров позволило отказаться от дорогостоящего экранирования. Производители размещают небольшое кольцо, как правило, на расстоянии около 3 сантиметров от наконечника шнура, что гарантирует максимальную эффективность очистки сигнала.

Сегодня такие кольца устанавливают на кабелях питания ноутбуков, шнурах мониторов, USB-кабелях, аудиотехнике и даже на линиях систем охранной сигнализации. Благодаря этой простой детали пользователи получают стабильное изображение на экране без мерцания, чистый звук в динамиках и надежную работу чувствительной электронной аппаратуры.