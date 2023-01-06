Фанат Илона Маска подал запрос на регистрацию торговой марки лодок и самолетов от имени Tesla

После того как Маск пообещал, что Cybertruck сможет выполнять роль лодки, энтузиаст Джером Иди подумал, что может избавить своего кумира от лишних хлопот и подал запрос на регистрацию соответствующей торговой марки. Беда в том, что самой Tesla он ничего не сказал.

Фанат Маска подал заявку в Бюро патентов и торговых марок США от имени автопроизводителя, чтобы расширить торговую марку Tesla на лодки и самолеты. Издание Bloomberg отмечает, что Джером Иди никак не связан с Tesla.

Интересно Tesla, вероятно, сделала тизер новой версии Cybertruck, но это не точно

Что известно

Как пишет источник, несколько торговых точек охватила путаница в начале недели из-за слухов, что возглавляемая Маском компания в конечном итоге переключится на лодки и самолеты. В поданной заявке четко указано "намерение использовать" торговую марку Tesla на этих транспортных средствах.

Связь между заявкой и Иди – не просто предположение журналистов. Он сам сказал Bloomberg, что хотел помочь Tesla, подав заявку на торговую марку на опережение, поскольку Маск уже пообещал, что Cybertruck можно будет использовать как лодку.

Пока Tesla не ответила на запросы Bloomberg о комментариях, поэтому можно лишь предположить, что она не знала о заявке. Патентное ведомство также не ответило, потому неясно, что будет с заявкой.

А что с лодкой и самолетом

Идея морского кибертранспорта существует уже несколько лет. Еще в 2020 году, примерно через пять месяцев после презентации Cybertruck, Илон Маск написал в твиттере, что низкопрофильный комплект колес будет даже плавать некоторое время. Затем Маск повторил эти заявления в сентябре, заявив, что "Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы недолго служить лодкой". Пикап якобы сможет пересекать реки, озера и даже моря, если они не очень бурные.

Что касается самолета, то никаких данных здесь вообще нет. Безусловно, разговоры об электрических самолетах ведут уже много лет ввиду ухудшающейся ситуации с экологией, однако никаких наработок в этой области у Tesla, кажется, нет.