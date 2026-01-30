Закрывать ноутбук или выключать: что лучше для батареи и скорости

Многие пользователи просто закрывают ноутбук после работы, не выключая его. Sleep mode экономит энергию и быстро "пробуждает" систему, но постоянное пользование без перезагрузок может влиять на производительность, батарею и стабильность работы компьютера.

Когда вы закрываете ноутбук, современные компьютеры обычно переходят в спящий режим. В этом режиме устройство приостанавливает большинство процессов, сохраняет открытые программы и файлы в памяти и потребляет минимум энергии. Поэтому оно быстро возобновляет работу при повторном открытии. Выключение же полностью останавливает систему, очищает память и обесточивает все компоненты. Об этом сообщает Cnet.

Закрывать ноутбук или выключать: что безопаснее для техники?

Закрывать ноутбук без ущерба можно, если вы делаете короткие паузы, передвигаетесь между локациями или открываете его в течение нескольких часов. Современные ноутбуки эффективно управляют питанием и фоновыми процессами, а пользователи обычно не замечают никаких проблем.

Но постоянное использование sleep mode вместо перезагрузок может привести к замедленной работе, зависаний приложений, ненужного разряда батареи или пропуска обновлений. Особенно это касается мощных программ, многих открытых вкладок браузера и подключенных внешних устройств. Также ноутбук в рюкзаке может случайно проснуться, вызывая перегрев и потерю заряда.

Как пишет PCmag, перезагрузка или полное выключение очищает память, останавливает зависшие процессы и дает операционной системе "чистый лист". Эксперты советуют:

закрывать ноутбук во время коротких перерывов или ежедневного использования

перезагружать его раз в несколько дней или при подозрении на замедление

выключать на длительное время или во время путешествий

обязательно выключать при сбоях или странном поведении

Таким образом, закрывать ноутбук не вредно, но sleep mode не заменяет регулярные перезагрузки и выключения, которые поддерживают стабильность и долговечность устройства.