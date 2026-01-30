Когда вы закрываете ноутбук, современные компьютеры обычно переходят в спящий режим. В этом режиме устройство приостанавливает большинство процессов, сохраняет открытые программы и файлы в памяти и потребляет минимум энергии. Поэтому оно быстро возобновляет работу при повторном открытии. Выключение же полностью останавливает систему, очищает память и обесточивает все компоненты. Об этом сообщает Cnet.

Закрывать ноутбук или выключать: что безопаснее для техники?

Закрывать ноутбук без ущерба можно, если вы делаете короткие паузы, передвигаетесь между локациями или открываете его в течение нескольких часов. Современные ноутбуки эффективно управляют питанием и фоновыми процессами, а пользователи обычно не замечают никаких проблем.

Но постоянное использование sleep mode вместо перезагрузок может привести к замедленной работе, зависаний приложений, ненужного разряда батареи или пропуска обновлений. Особенно это касается мощных программ, многих открытых вкладок браузера и подключенных внешних устройств. Также ноутбук в рюкзаке может случайно проснуться, вызывая перегрев и потерю заряда.

Как пишет PCmag, перезагрузка или полное выключение очищает память, останавливает зависшие процессы и дает операционной системе "чистый лист". Эксперты советуют:

  • закрывать ноутбук во время коротких перерывов или ежедневного использования

  • перезагружать его раз в несколько дней или при подозрении на замедление

  • выключать на длительное время или во время путешествий

  • обязательно выключать при сбоях или странном поведении

Таким образом, закрывать ноутбук не вредно, но sleep mode не заменяет регулярные перезагрузки и выключения, которые поддерживают стабильность и долговечность устройства.