Технологии, запрещенные на папском конклаве: меры безопасности для сохранения священной тайны

В среду, 7 мая 2025 года, состоится папский конклав, на котором изберут преемника Папы Франциска. Это важное событие для Католической Церкви, во время которого будут приняты беспрецедентные меры безопасности для сохранения абсолютной тайны процесса голосования. Сочетание древних традиций с современными технологическими вызовами превращает Ватикан в настоящую электронную крепость во время конклава.

Сочетание древних традиций с современными технологическими вызовами превращает Ватикан в настоящую электронную крепость во время конклава, рассказывает 24 Канал.

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Исторический контекст технологических ограничений

Католическая Церковь на протяжении веков поддерживает строгую секретность при выборе папы, но правила постоянно эволюционируют в соответствии с новыми технологиями.

Апостольская конституция Universi Dominici Gregis, обнародованная Папой Иоанном Павлом II 22 февраля 1996 года, существенно обновила процедуры конклава, отразив современные технологические реалии. Именно тогда впервые были официально запрещены мобильные телефоны во время избирательного процесса.

Стоит начать с того, что термин "конклав" происходит от латинского cum clave – "под замком", что подчеркивает историческую практику физического замыкания кардиналов до момента избрания нового Папы. Хотя физическая изоляция частично изменилась, принцип уединения остается неизменным, в частности теперь он сосредоточен на электронной изоляции, ведь кардиналы не должны иметь никакой связи с внешним миром.

Сегодня Ватикан сталкивается с невиданными ранее вызовами: искусственным интеллектом, дронами, военными спутниками, микроскопическими микрофонами и угрозами дезинформации через социальные сети.

Эволюция мер безопасности

Традиционно безопасность на конклаве обеспечивалась физической изоляцией и личными клятвами участников. Однако, с развитием технологий расширились и потенциальные угрозы. Апостольская конституция 1996 года четко запретила мобильные телефоны и любые формы электронного прослушивания.

С каждым последующим конклавом меры безопасности совершенствовались, чтобы предотвратить возможные технологические риски.

Запрещенные технологии на конклаве

Во время конклава в Ватикане будет действовать строгий запрет на использование различных технологий, чтобы предотвратить любую утечку информации:

Устройства связи

Мобильные телефоны – все мобильные устройства полностью запрещены. Кардиналы должны сдать их перед входом в Сикстинскую капеллу, а мобильную связь в Ватикане отключили еще 6 мая 2025 года в 15:00 по местному времени.

– все мобильные устройства полностью запрещены. Кардиналы должны сдать их перед входом в Сикстинскую капеллу, а мобильную связь в Ватикане отключили еще 6 мая 2025 года в 15:00 по местному времени. Передатчики и приемники – любые устройства, способные передавать или получать сигналы, запрещены. Это четко прописано в клятве, которую дают участники.

– любые устройства, способные передавать или получать сигналы, запрещены. Это четко прописано в клятве, которую дают участники. Электронные органайзеры – даже устаревшие устройства, как электронные органайзеры (PDA), запрещены в соответствии с правилами 1996 года.

– даже устаревшие устройства, как электронные органайзеры (PDA), запрещены в соответствии с правилами 1996 года. Планшеты и умные часы – современные гаджеты также подлежат обязательному изъятию.

Устройства для записи и медиа

Аудио- и видеозаписывающие устройства – любое оборудование, способное записывать события конклава, строго запрещено под угрозой автоматической экс-комуникации.

– любое оборудование, способное записывать события конклава, строго запрещено под угрозой автоматической экс-комуникации. Фототехника – во время выборов фотографирование запрещено.

– во время выборов фотографирование запрещено. Телевизоры и радио – эти устройства запрещены, во избежание внешнего влияния на кардиналов.

Источники информации

Газеты и печатные издания – запрещены, чтобы исключить возможность внешнего влияния.

– запрещены, чтобы исключить возможность внешнего влияния. Устройства с доступом к интернету – любая техника, способная выходить в онлайн, полностью изолируется от участников.

Причины запрета технологий

Главная цель таких строгих мер – обеспечение тайны конклава, рассказывает BBC. Все для поддержания священной изоляции, недопущения внешнего влияния и тайны голосования и обсуждения.

Например, запрет на устройства записи гарантирует, что обсуждение и голосование останутся конфиденциальными, позволяя кардиналам свободно высказываться и голосовать.

Также это обеспечивает защиту от утечек информации и возможных манипуляций.

К этому в Ватикане относятся очень серьезно и запрет не просто существует – принимается немало мер для того, чтобы любое электронное устройство не смогло выполнять свои функции. Вот каких мер согласно Wired, будут приняты на конклаве.

Механизмы обеспечения изоляции

Блокаторы сигналов: используются специальные устройства : используются специальные устройства, предотвращающие функционирование мобильных телефонов и радиопередатчиков.

: используются специальные устройства, предотвращающие функционирование мобильных телефонов и радиопередатчиков. Полное отключение связи: с 15:00 : с 15:00 6 мая 2025 года Ватикан будет полностью изолирован от мобильной связи.

: с 15:00 6 мая 2025 года Ватикан будет полностью изолирован от мобильной связи. Технические проверки: Камерленго обязан осуществлять тщательные проверки с помощью технических специалистов для выявления возможных устройств прослушивания.

Капелла превращается в некую "Клетку Фарадея" – своеобразный электронный бункер, предотвращающий проникновение сигналов. Поэтому запрет технологий во время папского конклава является действительно образцом уникального сочетания древних традиций и современных мер безопасности.

Ватикан создает вокруг выборов Папы настоящую электронную изоляцию, для гарантии сохранения тайны и неподкупности избирательного процесса.