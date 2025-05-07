Об этом 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, отметив, что церковь отреагировала правильно, осудив такие действия. Католики показали, что они выше политических скандалов.

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Об одиозном фото Трампа в папской рясе

Религиовед отметила, что сгенерированное фото в виде Папы Римского – это в стиле Трампа. Однако большинство его слов и "выходок" не имеют никаких результатов или реальных намерений. Вероятно, что таким специфическим способом он хотел показать, что является близким к католикам и неравнодушен к их потерям.

В то же время католическая конференция штата Нью-Йорк обвинила Трампа в насмешке над верой, заметив, что в этом "нет ничего разумного или смешного".

Реакция церкви очевидна. Она понимает, что светских лидеров может быть миллион, а церковь – одна. Она относится к этому с учетом вечности. Католики могут себе позволить раскритиковать даже президента США,

– подчеркнула она.

По словам Филипович, католики очень отличаются от Московского патриархата. Если они являются отдельной институцией, которые защищают свои права и духовные, а не материальные ценности, то в России церковь имеет совсем другую модель – прислушивается к политическому руководству и не осуждает агрессию против Украины.

Напомним, что перед инцидентом с фотографией в образе Папы Римского американский президент пошутил, что хотел бы быть новым Папой. Он отметил, что это "был его самый первый выбор".