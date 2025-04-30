Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Трамп общался с журналистами на лужайке Белого дома перед поездкой в Мичиган.

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Какого кандидата назвал Трамп

Конклав для избрания нового Папы Римского может состояться уже 7 мая. Поэтому журналисты спросили у президента США, кого бы он хотел видеть во главе Ватикана.

Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор,

– сказал Трамп.

Однако впоследствии он объяснил, что шутит и не имеет определенных предпочтений.

Несмотря на это, американский лидер вспомнил об архиепископе Нью-Йорка Тимоти Долана. "Я бы сказал, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, и он очень хороший. Посмотрим, что из этого получится", – отметил Трамп.

К слову, 26 апреля президент США посетил похороны Папы Римского Франциска. Трамп находился в Риме около 14 часов и уехал сразу после службы.