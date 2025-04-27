Об этом пишет The New York Times, передает 24 Канал. Согласно обнародованной информации, американский президент находился в Риме около 14 часов и уехал сразу после службы, остановившись только для рукопожатий или поздравлений с несколькими президентами, премьер-министрами, членами королевской семьи и другими.

Смотрите также Особый дух может вдохновить на новые решения, – Дуда о встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

Что известно о визите Трампа

Издание пишет, что это был поворотный момент для первой зарубежной поездки Дональда Трампа с момента инаугурации, в рамках которой "не было времени" для разговоров о его тарифах для ЕС, стремление к нормализации отношений с Россией или настаивание на том, что европейцы должны взять на себя ответственность за собственную защиту.

15-минутная встреча господина Трампа с господином Зеленским была окружена собственным символизмом и тайной. Фотографии, обнародованные Украиной, показали, что встреча состоялась в соборе Святого Петра, двое мужчин сидели на мягких металлических стульях, углубленные разговором, ожидая начала службы. Это была удивительная сцена – импровизированная встреча двух мужчин, которые не скрывали своей глубокой неприязни и недоверия друг к другу,

– пишет издание.

Журналисты отмечают, что это первая их встреча после спора в Овальном кабинете, которая произошла в конце февраля. Представитель Белого дома Стивен Ченг назвал субботнюю встречу на похоронах "очень продуктивной дискуссией", но не сообщил подробностей. Сам Владимир Зеленский написал, что это была "хорошая встреча".

После того, как президент сел на борт Air Force One, чтобы отправиться, пресс-секретарь сказал, что вторая встреча не состоится из-за "очень плотного графика президентов", несмотря на предположение о дополнительных переговоров. Известно, что Дональд Трамп говорил помощникам, что хочет вернуться на свой гольф-курорт в Нью-Джерси до конца дня.

"Короткая встреча состоялась в критический момент в стремлении прекратить войну между Украиной и Россией, когда господин Трамп пытался подтолкнуть Зеленского и президента Владимира Путина к прямым переговорам", – говорится в статье.

По словам Зеленского, с Трампом они обсудили полное прекращение огня, а также мир, который не позволит возникновению новой войны. Отмечают, что недавнее предложение США содержит лишь расплывчатые гарантии безопасности для Украины. Украинское предложение же предусматривает европейские миротворческие силы при поддержке США.

Журналисты отмечают, что во встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа была определенная "ирония" во время похорон Папы Римского Франциска, поскольку сам понтифик пытался найти баланс между поддержкой того, что он называл "замученной Украиной", и его попыткой не становиться на одну из сторон в войне.

С кем еще контактировал Трамп

В статье констатировали, что Дональд Трамп вместе с женой Меланией во время церемонии были между лидерами Финляндии и Эстонии, чуть ниже Эммануэля Макрона. Каждое рукопожатие и разговор американского президента "тщательно проверялись на политическое значение в момент трансатлантического раздора".

Он коротко поздоровался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сидела несколькими стульями от него. В течение последних трех месяцев она отсутствовала среди лидеров, посетивших Белый дом. Перед началом службы Трамп также коротко пообщался с Макроном, Зеленским и премьером Британии Стармером.

В Италии обнародовали его фото с премьером Мелони, с которой у них дружеские отношения. Впрочем, ни ее офис, ни Белый дом не сообщал о серьезных переговорах между ними.