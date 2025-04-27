Про це пише The New York Times, передає 24 Канал. Згідно з оприлюдненою інформацією, американський президент перебував у Римі близько 14 годин і поїхав одразу після служби, зупинившись лише для рукостискань або привітань з декількома президентами, прем’єр-міністрами, членами королівської сім’ї та іншими.

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Що відомо про візит Трампа

Видання пише, що це був поворотний момент для першої закордонної поїздки Дональда Трампа з моменту інавгурації, у межах якої "не було часу" для розмов про його тарифи для ЄС, прагнення до нормалізації відносин з Росією чи наполягання на тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за власний захист.

15-хвилинна зустріч пана Трампа з паном Зеленським була оточена власним символізмом і таємницею. Фотографії, оприлюднені Україною, показали, що зустріч відбулася в соборі Святого Петра, двоє чоловіків сиділи на м’яких металевих стільцях, поглиблені розмовою, чекаючи початку служби. Це була дивовижна сцена – імпровізована зустріч двох чоловіків, які не приховували своєї глибокої неприязні та недовіри один до одного,

– пише видання.

Журналісти зауважують, що це перша їхня зустріч після суперечки в Овальному кабінеті, яка сталася наприкінці лютого. Речник Білого дому Стівен Ченг назвав суботню зустріч на похоронах "дуже продуктивною дискусією", але не повідомив подробиць. Сам Володимир Зеленський написав, що це була "хороша зустріч".

Після того, як президент сів на борт Air Force One, щоб відправитися, прессекретар сказав, що друга зустріч не відбудеться через "дуже щільний графік президентів", попри припущення щодо додаткових перемовин. Відомо, що Дональд Трамп казав помічникам, що хоче повернутися на свій гольф-курорт у Нью-Джерсі до кінця дня.

"Коротка зустріч відбулася в критичний момент у прагненні припинити війну між Україною та Росією, коли пан Трамп намагався підштовхнути Зеленського та президента Володимира Путіна до прямих переговорів", – ідеться у статті.

За словами Зеленського, з Трампом вони обговорили повне припинення вогню, а також мир, який не дозволить виникненню нової війни. Наголошують, що нещодавня пропозиція США містить лише розпливчасті гарантії безпеки для України. Українська пропозиція ж передбачає європейські миротворчі сили за підтримки США.

Журналісти зазначають, що у зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа була певна "іронія" під час похорон Папи Римського Франциска, оскільки сам понтифік намагався знайти баланс між підтримкою того, що він називав "замученою Україною", і його намаганням не ставати на одну зі сторін у війні.

З ким ще контактував Трамп

У статті констатували, що Дональд Трамп разом з дружиною Меланією під час церемонії були поміж лідерами Фінляндії та Естонії, трохи нижче за Еммануеля Макрона. Кожне рукостискання та розмова американського президента "ретельно перевірялися на політичне значення в момент трансатлантичного розбрату".

Він коротко привітався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка сиділа кількома стільцями від нього. Протягом останніх трьох місяців вона була відсутня серед лідерів, які відвідали Білий дім. Перед початком служби Трамп також коротко поспілкувався з Макроном, Зеленським і пре'єром Британії Стармером.

В Італії оприлюднили його фото з прем'єркою Мелоні, з якою у них дружні стосунки. Втім, ані її офіс, ані Білий дім не повідомляв про серйозні переговори між ними.