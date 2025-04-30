Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News. Трамп спілкувався з журналістами на галявині Білого дому перед поїздкою в Мічиган.

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Якого кандидата назвав Трамп

Конклав для обрання нового Папи Римського може відбутися вже 7 травня. Тож журналісти запитали в президента США, кого б він хотів бачити на чолі Ватикану.

Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір,

– сказав Трамп.

Однак згодом він пояснив, що жартує та не має певних уподобань.

Попри це, американський лідер згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана. "Я б сказав, що у нас є кардинал із Нью-Йорка, і він дуже хороший. Побачимо, що з цього вийде", – зазначив Трамп.

До слова, 26 квітня президент США відвідав похорони Папи Римського Франциска. Трамп перебував у Римі близько 14 годин і поїхав одразу після служби.