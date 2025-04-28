Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо Наступний Папа Римський: як і коли оберуть, хто серед фаворитів і що казали про Україну

Коли оберуть нового Папу

У Ватикані вже готуються до обрання нового Папи Римського. Так, 28 квітня Сикстинську капелу, де кардинали зберуться на конклав, вже закрили для туристів. Як пишуть у ЗМІ, згідно з розкладом, визначеним церковним правом, конклав може розпочатися лише після дев'ятиденного періоду жалоби. Очікується, що він розпочнеться з 5 по 10 травня.

Джерела Reuters стверджують, що таємне голосування відбудеться 7 травня. У ЗМІ додають, що цю дату погодили під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, яка стала першої після похорону Папи Франциска.

У конклаві мають право взяти участь близько 135 кардиналів, усі віком до 80 років і з усього світу. Вони таємно проголосують за свого обраного кандидата, написавши його ім'я в бюлетені та поклавши його в чашу на вівтарі. Скільки триватиме конклав – невідомо. Під час виборів Папи Римського у 2005 та 2013 роках він тривав 2 дні.

Для довідки. Під час таємного конклаву у Сикстинській капелі встановлюється піч, у якій після голосування спалюють всі бюлетені.

Однак процес вибору нового Папи може бути значно довшим. До прикладу, у XIII столітті він тривав приблизно 3 роки, а у XVIII – 4 місяці. Крім того, якщо жоден із кандидатів не набере необхідної дві третини голосів, то далі проводиться новий тур голосування. Їх за день може бути 4.