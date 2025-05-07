Про це 24 Каналу розповіла релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович, зауваживши, що церква відреагувала правильно, засудивши такі дії. Католики показали, що вони є вищими за політичні скандали.

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Про одіозне фото Трампа в папській рясі

Релігієзнавиця зауважила, що згенероване фото у вигляді Папи Римського – це в стилі Трампа. Однак більшість його слів та "витівок" не мають ніяких результатів чи реальних намірів. Ймовірно, що в такий специфічний спосіб він хотів показати, що є близьким до католиків і небайдужий до їхніх втрат.

Водночас католицька конференція штату Нью-Йорк звинуватила Трампа у глузуванні над вірою, зауваживши, що у цьому "немає нічого розумного чи смішного".

Реакція церкви очевидна. Вона розуміє, що світських лідерів може бути мільйон, а церква – одна. Вона ставиться до цього з огляду вічності. Католики можуть собі дозволити розкритикувати навіть президента США,

– наголосила вона.

За словами Филипович, католики дуже відрізняються від Московського патріархату. Якщо вони є окремою інституцією, які захищають свої права та духовні, а не матеріальні цінності, то в Росії церква має зовсім іншу модель – дослухається до політичного керівництва та не засуджує агресію проти України.

Нагадаймо, що перед інцидентом з фотографією в образі Папи Римського американський президент пожартував, що хотів би бути новим Папою. Він зауважив, що це "був його найперший вибір".