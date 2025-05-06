Анджей Дуда вірить, що Трамп може вплинути на Путіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що президент Польщі заявив про Трампа

У виданні зазначили, що заяви Дуди демонструють надії багатьох європейських лідерів, які хочуть, щоб Трамп використав американський вплив на Путіна.

Америка може використати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів,

– наголосив президент Польщі.

Анджей Дуда вважає, що Трамп "має у своєму розпорядженні засоби, що можуть змусити Росію підкоритися". Він додав, що деякі з них можуть бути радикальними та жорсткими, але він вірить, що президент США здатен їх реалізувати.

У Politico нагадали, що оптимізм Трампа щодо швидкого завершення війни з часом зменшився, проте нещодавно він зазначив, що вірить у те, що Україна та Росія хочуть домовитися про припинення вогню.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати в хорошому положенні, щоб завершити війну між країнами.