Поєднання стародавніх традицій із сучасними технологічними викликами перетворює Ватикан на справжню електронну фортецю під час конклаву, розповідає 24 Канал.

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Історичний контекст технологічних обмежень

Католицька Церква протягом століть підтримує сувору секретність під час вибору папи, але правила постійно еволюціонують відповідно до нових технологій.

Апостольська конституція Universi Dominici Gregis, оприлюднена Папою Іваном Павлом II 22 лютого 1996 року, суттєво оновила процедури конклаву, відобразивши сучасні технологічні реалії. Саме тоді вперше було офіційно заборонено мобільні телефони під час виборчого процесу.

Варто почати з того, що термін "конклав" походить від латинського cum clave – "під замком", що підкреслює історичну практику фізичного замикання кардиналів до моменту обрання нового Папи. Хоча фізична ізоляція частково змінилася, принцип усамітнення залишається незмінним, зокрема тепер він зосереджений на електронній ізоляції, адже кардинали не мають мати жодного зв'язку із зовнішнім світом.

Сьогодні Ватикан стикається з небаченими раніше викликами: штучним інтелектом, дронами, військовими супутниками, мікроскопічними мікрофонами та загрозами дезінформації через соціальні мережі.

Еволюція заходів безпеки

Традиційно безпека на конклаві забезпечувалася фізичною ізоляцією та особистими клятвами учасників. Однак, із розвитком технологій розширилися й потенційні загрози. Апостольська конституція 1996 року чітко заборонила мобільні телефони та будь-які форми електронного прослуховування.

З кожним наступним конклавом заходи безпеки вдосконалювалися, щоб запобігти можливим технологічним ризикам.

Заборонені технології на конклаві

Під час конклаву у Ватикані діятиме сувора заборона на використання різних технологій, аби запобігти будь-якому витоку інформації:

Пристрої зв’язку

Мобільні телефони – усі мобільні пристрої повністю заборонені. Кардинали повинні здати їх перед входом у Сикстинську капелу, а мобільний зв'язок у Ватикані відключили ще 6 травня 2025 року о 15:00 за місцевим часом.

– усі мобільні пристрої повністю заборонені. Кардинали повинні здати їх перед входом у Сикстинську капелу, а мобільний зв'язок у Ватикані відключили ще 6 травня 2025 року о 15:00 за місцевим часом. Передавачі та приймачі – будь-які пристрої, що здатні передавати або отримувати сигнали, заборонені. Це чітко прописано в клятві, яку дають учасники.

– будь-які пристрої, що здатні передавати або отримувати сигнали, заборонені. Це чітко прописано в клятві, яку дають учасники. Електронні органайзери – навіть застарілі пристрої, як електронні органайзери (PDA), заборонені відповідно до правил 1996 року.

– навіть застарілі пристрої, як електронні органайзери (PDA), заборонені відповідно до правил 1996 року. Планшети та розумні годинники – сучасні ґаджети також підлягають обов’язковому вилученню.

Пристрої для запису та медіа

Аудіо- та відеозаписувальні пристрої – будь-яке обладнання, здатне записувати події конклаву, суворо заборонене під загрозою автоматичної екскомунікації.

– будь-яке обладнання, здатне записувати події конклаву, суворо заборонене під загрозою автоматичної екскомунікації. Фототехніка – під час виборів фотографування заборонене.

– під час виборів фотографування заборонене. Телевізори та радіо – ці пристрої заборонені, щоб уникнути зовнішнього впливу на кардиналів.

Джерела інформації

Газети та друковані видання – заборонені, щоб виключити можливість зовнішнього впливу.

– заборонені, щоб виключити можливість зовнішнього впливу. Пристрої з доступом до інтернету – будь-яка техніка, здатна виходити в онлайн, повністю ізолюється від учасників.

Причини заборони технологій

Головна мета таких суворих заходів – забезпечення таємниці конклаву, розповідає BBC. Все задля підтримання священної ізоляції, недопущення зовнішнього впливу та таємниці голосування і обговорення.

Наприклад заборона на пристрої запису гарантує, що обговорення та голосування залишаться конфіденційними, дозволяючи кардиналам вільно висловлюватися та голосувати.

Також це забезпечує захист від витоків інформації та можливих маніпуляцій.

До цього у Ватикані ставляться дуже серйозно і заборона не просто існує – вживається чимало заходів для того, щоб будь-який електронний девайс не зміг виконувати свої функції. Ось яких заходів згідно з Wired, буде вжито на конклаві.

Механізми забезпечення ізоляції

Блокатори сигналів : використовуються спеціальні пристрої, що запобігають функціонуванню мобільних телефонів і радіопередавачів.

: використовуються спеціальні пристрої, що запобігають функціонуванню мобільних телефонів і радіопередавачів. Повне відключення зв'язку : з 15:00 6 травня 2025 року Ватикан буде повністю ізольований від мобільного зв'язку.

: з 15:00 6 травня 2025 року Ватикан буде повністю ізольований від мобільного зв'язку. Технічні перевірки: Камерленго зобов’язаний здійснювати ретельні перевірки за допомогою технічних спеціалістів для виявлення можливих пристроїв прослуховування.

Капела перетворюється в таку собі "Клітку Фарадея" – своєрідний електронний бункер, що запобігає проникненню сигналів. Тож заборона технологій під час папського конклаву є справді зразком унікального поєднання давніх традицій та сучасних заходів безпеки.

Ватикан створює навколо виборів Папи справжню електронну ізоляцію, задля гарантії збереження таємниці та непідкупності виборчого процесу.