Германия запретила смартфоны в госучреждениях из-за возможного шпионажа со стороны России

Министерство обороны Германии ввело новые строгие правила по использованию персональной электроники. Министр Борис Писториус пошел на радикальный шаг, чтобы защитить государственные тайны от внешнего вмешательства и технических манипуляций иностранных спецслужб.

Почему личные гаджеты стали угрозой для национальной безопасности?

Решение о кардинальном ограничении использования частной техники в оборонном секторе Германии не было спонтанным. Еще в середине февраля 2026 года в ведомстве распространили срочную директиву по безопасности, а многих чиновников предупредили о нововведении лично. Под запрет попал широкий перечень устройств: от обычных мобильных телефонов и планшетов до современных смарт-часов. Отныне эти вещи нельзя приносить на любые совещания – как очные, так и виртуальные – если на них обсуждается информация с грифом "Только для служебного пользования" или высшим уровнем секретности, пишет Spiegel.

Особое внимание уделяется встречам, где речь идет о планировании военных учений, проведение операций или оценку боевой готовности Бундесвера. Перед началом таких заседаний все присутствующие обязаны оставлять свои девайсы в специальных шкафчиках, расположенных в коридорах.

Это правило действует не только для конференц-залов, но и для рабочих кабинетов, где хранятся секретные документы. Учитывая специфику работы, новые ограничения фактически коснулись почти всех помещений в берлинском комплексе Bendlerblock.

Главной причиной таких жестких мер стала растущая активность иностранных разведок:

В тексте директивы по безопасности прямо указано, что Германия является приоритетной целью для шпионов, в частности российских.

В то же время отмечается, что Китай также демонстрирует стратегический и долгосрочный интерес к сбору конфиденциальных данных.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что шпионаж часто является лишь первым этапом, за которым могут следовать диверсионные акты.

Техническая уязвимость личных смартфонов заключается в том, что их относительно легко инфицировать шпионским программным обеспечением. Это может произойти из-за загрузки обычных приложений или вследствие целенаправленных фишинговых атак. Поскольку министерство не имеет права контролировать частную технику своих работников, вредоносные программы могут оставаться незамеченными в течение длительного времени, превращая телефон в постоянный источник утечки информации.

Интересно, что почти все сотрудники ведомства обеспечены служебными телефонами. Эти устройства регулярно проверяют на наличие вирусов, и они имеют специальные программы для работы с документами. Однако на них невозможно установить популярные мессенджеры и другие программы, не касающиеся работы. Именно поэтому госслужащие и военные привыкли постоянно держать при себе собственные гаджеты, чтобы оставаться на связи с близкими.

Серьезные основания

Германия имеет очень конкретные причины идти на такие шаги. Не так давно Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) обвинило группировку APT28, известную также под названием Fancy Bear, во взломе уязвимых интернет-роутеров производства компании TP-Link, пишет Euractiv. Эта организация связана с российской военной разведкой и подозревается в ряде кибератак по всему миру. Целью хакеров было получение чувствительных данных – военных сведений, правительственной информации и данных об объектах критической инфраструктуры.

В общем злоумышленники атаковали несколько тысяч общедоступных устройств TP-Link – китайской компании, ныне работающей на глобальном рынке. На территории Германии выявлено около 30 скомпрометированных устройств. BfV предупредило владельцев пораженных роутеров, большинство из которых уже заменило оборудование. Предупреждение было выдано совместно с другими спецслужбами, в частности с ФБР США.

Это не первый подобный эпизод. Ранее APT28 уже обвиняли в кибератаках на систему управления воздушным движением Германии, а также в распространении дезинформации накануне прошлогодних федеральных выборов. Россия свою причастность к таким операциям традиционно отрицает.

Шпионаж, диверсии и аресты – хроника угроз

Киберудары – лишь часть более широкой картины, сообщает Euronews. В течение последних месяцев Германия столкнулась с серией громких дел, связанных с подозрением в шпионаже в пользу России.

В марте стало известно, что производитель дронов стал жертвой промышленного шпионажа – двое подозреваемых были арестованы. По данным федеральной прокуратуры, они собирали информацию о компании как на месте, так и в интернете, действуя по заказу российских спецслужб.

В том же месяце был задержан гражданин Украины, которого обвинили в слежке за украинским военным сначала в Украине, а затем подготовке дальнейших разведывательных операций против него уже на территории Германии.

Усичный предприниматель из Нюрнберга предстал перед судом по обвинению в поставке России технологий для подводного шпионажа через сеть подставных компаний по всей Европе.

Масштаб проблемы подтверждает внутренний отчет Федерального уголовного ведомства: только в 2025 году зафиксирован 321 подозрительный случай диверсии. Особенно напряженная ситуация сложилась в землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.