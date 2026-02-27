Еще одна страна планирует запретить социальные сети для детей в возрасте до 15 лет

Правительство Польши готовит масштабные изменения в законодательстве, которые могут в корне изменить цифровые привычки подростков. Новая инициатива направлена на усиление контроля за доступом к популярным платформам, которые стали неотъемлемой частью жизни современной молодежи.

Таким образом Варшава присоединяется к глобальному тренду, который ставит под сомнение безопасность пребывания несовершеннолетних в нерегулируемом онлайн-пространстве, пишет Bloomberg.

Ранее к подобным действиям прибегла Австралия, а такие страны, как Франция, Норвегия, Индонезия, Дания, Испания, Словения и Великобритания сейчас ведут обсуждение в своих парламентах или уже запланировали запрет на ближайшее время.

Что стоит за новой инициативой польских властей?

Польская правящая партия "Гражданская коалиция" обнародовала планы по внедрению запрета на использование социальных сетей детьми, которым еще не исполнилось 15 лет. Как сообщила министр образования Барбара Новацкая, соответствующий законопроект предусматривает полную ответственность технологических компаний за проверку возраста своих пользователей.

В случае игнорирования этих норм или предоставления доступа младшим лицам, владельцев платформ будут ждать строгие финансовые санкции, размер которых сейчас находится на стадии обсуждения.

Основной причиной таких радикальных шагов чиновники называют стремительное ухудшение психического состояния подростков. Министр Новацкая подчеркнула, что наблюдается не только психологическая уязвимость молодежи, но и снижение их интеллектуальных способностей из-за чрезмерного пребывания в сети, отмечает Tribune. По ее словам, нынешние меры являются превентивными, ведь сами компании не придерживаются собственных правил безопасности и не осуществляют надлежащей верификации возраста. Ожидается, что новые правила могут начать действовать уже в начале 2027 года.

Как это в других странах?

Как мы уже упоминали, подобные ограничения уже действуют в Австралии, а такие страны, как Дания, Франция, Великобритания и Испания, активно изучают возможности для внедрения аналогичных запретов.

Например, испанское правительство рассматривает возможность запрета соцсетей для лиц моложе 16 лет, аргументируя это борьбой с распространением языка вражды, порнографии и дезинформации. Премьер-министр Испании Педро Санчес сравнил современный интернет с "цифровым Диким Западом", от которого нужно защитить детей.

Американцы будут недовольны

Внедрение таких законов может вызвать серьезное напряжение в отношениях Варшавы с крупными американскими корпорациями, такими как Meta и X Илона Маска. Кроме того, сам факт жесткого регулирования технологического сектора в Европе был воспринят негативно во властных кругах США.

Реакция Дональда Трампа и его администрации была крайне агрессивной, когда в ЕС ранее штрафовал американские компании за нарушение местного законодательства. Президент США называл многомиллиардные штрафы ЕС против американских гигантов Google, Apple, Meta и X присвоением доходов, нарушением американского суверенитета, подрывом американских экономических интересов, пишет Институт исследований безопасности ЕС (EUISS).

Председатель Судебного комитета Палаты представителей США Джим Джордан также раскритиковал регулирование ЕС, сначала назвав Закон о цифровых услугах (DSA) "глобальным цензурным законом".

Тем временем сами компании, например, руководитель Meta Марк Цукерберг, призвали Трампа принять меры против ЕС за то, что он регулирует и штрафует американские компании. Издание POLITICO в январе 2025 года писало, что миллиардер и основатель Facebook заявил, что президент должен вмешаться, чтобы предотвратить штрафы ЕС для американских технологических компаний за нарушение антимонопольных правил и совершение других нарушений.

Польский контекст

Ситуация осложняется тем, что Польша является стратегически важным членом НАТО на восточном фланге, где размещены войска Соединенных Штатов Америки, а американский бизнес уже выражал недовольство планами польского Министерства цифровизации о введении налога на цифровые услуги.

Однако польская сторона отмечает, что вопрос защиты детей является приоритетным и не должен рассматриваться через призму геополитики или происхождения владельцев тех или иных платформ.

Важным аргументом для регуляторов стали результаты судебных процессов в Соединенных Штатах Америки. В частности, в суде Лос-Анджелеса рассматривается дело против Meta и YouTube, где истцы утверждают, что эти компании намеренно разрабатывали алгоритмы, которые вызывают зависимость у детей. Адвокаты в этом деле отмечают, что богатые корпорации мира фактически манипулируют мозгом подростков для собственного обогащения.

Именно поэтому Варшава настаивает на необходимости государственного вмешательства, поскольку саморегуляция индустрии оказалась неэффективной.