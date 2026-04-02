Малый фанат космоса омрачил запуск Artemis 2 эмоциональной фразой

Первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне состоялся без сбоев, однако внимание соцсетей неожиданно перехватил юный зритель у стартовой площадки. Его эмоциональная реакция на запуск быстро стала вирусной.

Пока весь мир следил за полетом через трансляции, настоящей звездой соцсетей стал один из зрителей – юный фанат космоса, – рассказывает The Poke.

Что произошло во время запуска и почему все говорят о парне?

Журналист подошел к нему с простым вопросом: почему он пришел посмотреть запуск. Ответ парня оказался максимально искренним и эмоциональным – настолько, что в нем прозвучало ругательное слово.

Пользователи сети до сих пор спорят, что именно он сказал – "frickin'", что можно перевести как "черт возьми" или более резкую версию. Но независимо от формулировки, видео мгновенно разлетелось по интернету. Многих покорила его искренняя реакция восторга, которую сложно передать сдержанными словами.

А что там Artemis 2?

Миссия NASA Artemis 2 стартовала успешно, открыв новую главу в истории пилотируемых полетов. Впервые за 54 года люди снова отправились к Луне – правда, без посадки. Четверо астронавтов проведут около 10 дней в полете, облетят спутник Земли и доберутся до его обратной стороны. Там они сделают снимки, которые помогут оценить перспективы создания будущей лунной базы.

Что нужно знать о полете к Луне?