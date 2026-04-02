Малый фанат космоса омрачил запуск Artemis 2 эмоциональной фразой
- Пилотируемый полет Artemis 2 к Луне стартовал успешно, и четверо астронавтов проведут около 10 дней в полете вокруг Луны без высадки.
- Юный зритель на запуске привлек внимание соцсетей своей эмоциональной реакцией, которая стала вирусной из-за искренности и использования бранного слова.
Первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне состоялся без сбоев, однако внимание соцсетей неожиданно перехватил юный зритель у стартовой площадки. Его эмоциональная реакция на запуск быстро стала вирусной.
Пока весь мир следил за полетом через трансляции, настоящей звездой соцсетей стал один из зрителей – юный фанат космоса, – рассказывает The Poke.
Что произошло во время запуска и почему все говорят о парне?
Журналист подошел к нему с простым вопросом: почему он пришел посмотреть запуск. Ответ парня оказался максимально искренним и эмоциональным – настолько, что в нем прозвучало ругательное слово.
Пользователи сети до сих пор спорят, что именно он сказал – "frickin'", что можно перевести как "черт возьми" или более резкую версию. Но независимо от формулировки, видео мгновенно разлетелось по интернету. Многих покорила его искренняя реакция восторга, которую сложно передать сдержанными словами.
А что там Artemis 2?
Миссия NASA Artemis 2 стартовала успешно, открыв новую главу в истории пилотируемых полетов. Впервые за 54 года люди снова отправились к Луне – правда, без посадки. Четверо астронавтов проведут около 10 дней в полете, облетят спутник Земли и доберутся до его обратной стороны. Там они сделают снимки, которые помогут оценить перспективы создания будущей лунной базы.
Что нужно знать о полете к Луне?
- В общем полет Artemis 2 проходит хорошо, однако астронавты уже столкнулись с с первыми проблемами.
- Эта миссия станет первым полетом людей в глубокий космос с 1974 года, с участием первой женщины, первого темнокожего человека и первого канадца. Все сравнивают ее с программой "Аполлон", однако "Артемида" имеет ряд важных отличий.
- Кристина Кох станет первой женщиной, которая выйдет за пределы низкой околоземной орбиты во время миссии "Артемида-2" к Луне.
- Миссия предусматривает полет вокруг Луны без высадки на ее поверхность, поскольку NASA выбрало постепенную стратегию по тестированию систем перед посадкой людей.