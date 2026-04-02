Поки весь світ стежив за польотом через трансляції, справжньою зіркою соцмереж став один із глядачів – юний фанат космосу, – розповідає The Poke.

Дивіться також Усі дізналися пароль корабля Orion, що летить до Місяця: астронавт увів його перед камерою

Що сталося під час запуску і чому всі говорять про хлопця?

Журналіст підійшов до нього з простим запитанням: чому він прийшов подивитися запуск. Відповідь хлопця виявилася максимально щирою та емоційною – настільки, що в ній пролунало лайливе слово.

Why are you here?



"We're going back to the fucking moon, that's why."



The kids are ok. pic.twitter.com/ESENXvQbDg — Sarah (gif/jif) (@mamaswati) April 1, 2026

Користувачі мережі досі сперечаються, що саме він сказав – "frickin’", що можна перекласти як "чорт забирай" чи більш різку версію. Але незалежно від формулювання, відео миттєво розлетілося інтернетом. Багатьох підкорила його щира реакція захоплення, яку складно передати стриманими словами.

А що там Artemis 2?

Місія NASA Artemis 2 стартувала успішно, відкривши нову главу в історії пілотованих польотів. Уперше за 54 роки люди знову вирушили до Місяця – щоправда, без посадки. Четверо астронавтів проведуть близько 10 днів у польоті, облетять супутник Землі та дістануться його зворотного боку. Там вони зроблять знімки, які допоможуть оцінити перспективи створення майбутньої місячної бази.

Що потрібно знати про політ до Місяця?