Поки весь світ стежив за польотом через трансляції, справжньою зіркою соцмереж став один із глядачів – юний фанат космосу, – розповідає The Poke.
Що сталося під час запуску і чому всі говорять про хлопця?
Журналіст підійшов до нього з простим запитанням: чому він прийшов подивитися запуск. Відповідь хлопця виявилася максимально щирою та емоційною – настільки, що в ній пролунало лайливе слово.
Користувачі мережі досі сперечаються, що саме він сказав – "frickin’", що можна перекласти як "чорт забирай" чи більш різку версію. Але незалежно від формулювання, відео миттєво розлетілося інтернетом. Багатьох підкорила його щира реакція захоплення, яку складно передати стриманими словами.
А що там Artemis 2?
Місія NASA Artemis 2 стартувала успішно, відкривши нову главу в історії пілотованих польотів. Уперше за 54 роки люди знову вирушили до Місяця – щоправда, без посадки. Четверо астронавтів проведуть близько 10 днів у польоті, облетять супутник Землі та дістануться його зворотного боку. Там вони зроблять знімки, які допоможуть оцінити перспективи створення майбутньої місячної бази.
Що потрібно знати про політ до Місяця?
- Загалом політ Artemis 2 проходить добре, однак астронавти вже зіткнулися із першими проблемами.
- Ця місія стане першим польотом людей у глибокий космос з 1974 року, з участю першої жінки, першої темношкірої людини та першого канадця. Усі порівнюють її з програмою "Аполлон", однак "Артеміда" має низку важливих відмінностей.
- Крістіна Кох стане першою жінкою, яка вийде за межі низької навколоземної орбіти під час місії "Артеміда-2" до Місяця.
- Місія передбачає політ навколо Місяця без висадки на його поверхню, оскільки NASA обрало поступову стратегію з тестування систем перед посадкою людей.