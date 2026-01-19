Artemis II на стартовой прямой – успеет ли NASA запустить миссию в феврале

NASA готовится к одному из самых ответственных запусков за последние десятилетия - миссии Artemis 2 с астронавтами на борту. Собранную ракету уже вскоре выведут на стартовую площадку, однако график остается крайне напряженным, а любая техническая мелочь может разрушить планы агентства.

Какие угрозы стоят перед миссией "Артемида"?

Американское космическое агентство NASA переходит к ключевому этапу подготовки миссии Artemis 2. Сверхтяжелую ракету Space Launch System должны вывезти из здания вертикальной сборки на Космическом центре Кеннеди к стартовому комплексу 39B. Путь длиной около 6,4 километра специальный транспортер будет преодолевать до десяти часов, после чего начнется серия проверок уже непосредственно на площадке, сообщает 24 Канал.

На старте инженеры сосредоточатся на интеграции систем и подготовке к так называемой "влажной репетиции" – полной имитации заправки ракеты и обратного отсчета. Ее сейчас планируют на начало февраля. Именно этот тест считают главным индикатором готовности миссии к реальному запуску. Если он пройдет без серьезных сбоев, NASA попытается запустить Artemis 2 в первом окне, которое открывается 6 февраля, пишет Space.

Впрочем, в самом агентстве не скрывают – сценарий, при котором все пойдет идеально, маловероятен. Во время подготовки Artemis 1 команда столкнулась с утечками водорода, проблемами с наземной инфраструктурой и неожиданными техническими паузами. В итоге запуск беспилотной миссии задержался более чем на полгода.

Большое значение миссии

Artemis 2 имеет историческое значение. Это будет первый полет астронавтов в направлении Луны со времен Apollo 17. Экипаж из четырех человек – Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен – не будет осуществлять посадку. Вместо этого корабль Orion пройдет вокруг Луны по траектории свободного возвращения и вернется на Землю примерно через десять дней. Полет позволит проверить системы жизнеобеспечения и управления на рекордном расстоянии от Земли.

Интересно, что параллельно NASA вынуждено координировать подготовку к еще одной критически важной миссии – пилотируемого запуска Crew-12 компании SpaceX к International Space Station. Из-за досрочного возвращения предыдущего экипажа на орбите остались только три астронавта, что повышает давление на график запусков.

Если постигнет неудача

В NASA отмечают, что не намерены жертвовать безопасностью ради дат в календаре. Руководители программы открыто заявляют – решение о старте примут только после завершения всех проверок.

Если февраль окажется недостижимым, агентство будет рассматривать следующие пусковые окна в марте или апреле.

Сейчас окна таковы:

В марте возможности открываются 6, 7, 8, 9 и 11 числа.

В апреле – 1, 3, 4, 5 и 6 апреля.

Именно такое осторожное планирование, по словам представителей NASA, и должно обеспечить успех первого за более чем пятьдесят лет пилотируемого полета к Луне.