Apple готовит новую защиту iPhone от краж – смартфон сможет сам заблокироваться

Apple работает над новой системой безопасности для iPhone, которая сможет автоматически блокировать смартфон в момент угона. Технология должна закрыть одну из главных проблем современных мобильных краж.

Компания Apple, вероятно, готовит одну из самых практичных функций безопасности для iPhone за последние годы. По данным издания Apple и журналистов 9to5Mac, компания разрабатывает систему, которая автоматически будет определять момент похищения смартфона и мгновенно блокировать устройство.

Смотрите также 25 лет Apple Store – решение, которое превратило кризисную Apple на империю

Почему Apple взялась за новую защиту iPhone?

Идея заключается в том, чтобы iPhone мог самостоятельно распознать подозрительное движение – например, когда телефон резко выхватывают из рук пользователя и быстро удаляются с ним. Для этого Apple планирует использовать данные акселерометра, сенсоров движения и дополнительные контекстные сигналы.

Если система определит, что устройство могли украсть, смартфон автоматически перейдет в режим блокировки, не позволяя преступнику получить доступ к личным данным.

Apple уже имеет несколько инструментов для защиты данных пользователей. Среди них – функция Stolen Device Protection и сервис Find My. Они помогают найти потерянный смартфон или ограничить доступ к нему после исчезновения.

Впрочем, у этих систем есть слабое место. Если вор похищает уже разблокированный iPhone, он получает короткий промежуток времени для доступа к критически важным функциям. За это время могут быть изменены пароли, выключены настройки безопасности или открыты банковские приложения.

Именно такие сценарии в последние годы стали особенно распространенными в крупных городах. Злоумышленники часто действуют в толпе, выхватывая смартфон буквально на несколько секунд после того, как владелец разблокировал экран.

Android уже имеет похожую технологию

В материале отмечается, что Apple, похоже, вдохновляется функцией Theft Detection Lock, которую Google представила вместе с Android 15.

Система Google использует искусственный интеллект и датчики движения для выявления характерных сценариев кражи. Например, если после резкого рывка человек начинает быстро бежать, ехать на велосипеде или автомобиле, смартфон автоматически блокируется.

Apple может пойти еще дальше. По информации 9to5Mac, компания тестирует интеграцию с Apple Watch. Смартфон сможет проверять, остались ли рядом часы владельца. Если iPhone внезапно отдалился от Apple Watch, это может стать дополнительным подтверждением возможной кражи.

Кроме того, Apple якобы планирует использовать геолокационные данные и анализ знакомых мест – дома или работы. Если подозрительная активность происходит в незнакомой локации, система может автоматически ограничить доступ к настройкам безопасности, паролей и учетных записей.

Ставка на "умную" безопасность

Как пишет Digitaltrends, в последние годы производители смартфонов все активнее интегрируют функции на основе искусственного интеллекта не только для камер или голосовых помощников, но и для безопасности.

В случае Apple новая функция выглядит особенно важной, поскольку она ориентирована не на удаленное восстановление доступа к устройству, а на мгновенную реакцию во время самой кражи.

Для пользователей это может означать значительно меньший риск потери банковских данных, аккаунтов или личной информации. Даже несколько секунд автоматической блокировки способны помешать вору воспользоваться разблокированным смартфоном.

В то же время появление такой системы демонстрирует еще одну тенденцию рынка – крупные технологические компании все чаще перенимают самые успешные идеи друг друга. Apple традиционно делает ставку на приватность и интеграцию собственной экосистемы, тогда как Android-производители в последнее время активнее развивают проактивные AI-системы безопасности.

Когда функция может появиться?

Официально Apple пока не анонсировала новую систему защиты от краж и не назвала сроков запуска. Однако журналисты утверждают, что функция уже находится на стадии активной разработки.

Есть предположение, что технология может дебютировать в одном из будущих обновлений iOS или стать частью iOS 27 позже в этом году. Если Apple действительно реализует систему в заявленном виде, это может стать одним из самых заметных практических применений искусственного интеллекта и сенсорной аналитики в будущих iPhone.