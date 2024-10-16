Возле греческого острова нашли затонувшую субмарину времен Второй мировой

Британская подводная лодка времен Второй мировой войны, которая затонула с 64 людьми на борту, наконец найдена рядом с Грецией. Эта находка закрывает 81-летнюю загадку о судьбе субмарины.

Детали

Обломки подводной лодки, затонувшей в 1943 году, нашли охотники за затонувшими кораблями. HMS Trooper, обозначенный как N91, исчез после выполнения секретной миссии в начале октября. Он должен был доставить трех агентов греческого сопротивления на Каламос, остров на западном побережье Греции. Затем подводная лодка получила приказ патрулировать Эгейское море, где, как позже стало известно, немецкие войска установили морские мины, пишет LiveScience.

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Исследователи во главе с греческим подводным экспертом Костасом Токтаридесом определили местонахождение обломков подводной лодки к северу от острова Донуса в центральной части Эгейского моря, в регионе, известном как Икарийское море, которое страдает от постоянной плохой погоды.

Икарийское море – одно из самых сложных морей с сильными ветрами, волнами и сильными подводными течениями. Однако постоянные и упорные исследования принесли свои плоды,

– сказал Токтаридес.

Токтаридес является основателем и владельцем греческой компании Planet Blue, занимающейся подводными поисками. По его словам, 14 предыдущих экспедиций не смогли найти обломки HMS Trooper, потому что они искали слишком далеко на восток, где подводную лодку, по сообщениям, видели 14 октября 1943 года.

Исследователи изучили отчеты военного времени и определили, что HMS Trooper мог затонуть среди оккупированных греческих островов к западу от этого района. Их теории подтвердились, когда 3 октября 2024 года они обнаружили местонахождение обломков.

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По словам Токтаридеса, обломки сначала были найдены с помощью корабельного сонара, который создает подробную карту морского дна с помощью отражения звуковых импульсов, а затем исследованы с помощью дистанционно управляемого аппарата "Super Achille".

Лодка сейчас лежит на морском дне на глубине около 235 метров. Сильный взрыв разорвал подлодку на три большие части — носовую, среднюю и кормовую — что, похоже, подтверждает подозрение исследователей, что она затонула после того, как наткнулась на немецкую морскую мину.

Это уже восьмая по счету затонувшая подводная лодка времен Второй мировой, которую обнаружила Planet Blue в греческих водах. Что интересно, ранее уже появлялись сообщения о возможном обнаружении HMS Trooper, но теперь понятно, что они были ошибочными. Похоже, что в прошлый раз это была другая британская подводная лодка того же класса, говорит Токтаридес.

Согласно заявлению Planet Blue, сильно поврежденное судно было идентифицировано путем сравнения с оригинальными планами строительства. Открытый люк на командной башне свидетельствует, что судно плыло на поверхности, когда наткнулось на мину.



Британская подводная лодка затонула с открытым люком, когда наткнулась на мины, плывя по поверхности воды / Фото Planet Blue

В заявлении говорится, что затонувшее судно является военной могилой, поэтому оно не было никоим образом нарушено. Это открытие может помочь семьям погибших наконец узнать о судьбе их родных.