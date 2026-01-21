Прорыв в ДНК раскрыл тайну останков римской эпохи

Таинственные человеческие останки, найденные на юге Англии, в течение многих лет вызывали споры среди ученых. Кости римского периода, известные как "женщина с Beachy Head", успели получить несколько противоречивых биографий. Новые генетические методы заставили ученых по-новому посмотреть на историю этого человека, изменив представление о его происхождении.

Кем она была на самом деле?

История таинственных останков началась в 2012 году, когда в подвале ратуши города Истборн, Великобритания, нашли коробку со скелетом. Находка хранилась там десятилетиями и происходила из официальных раскопок у отвесных меловых скал Бичи-Хед, проведенных еще в 1950-х годах. К коробке была прикреплена короткая записка, но никакой детальной информации о захоронении или обстоятельствах смерти не сохранилось, пишет SciTechDaily.

Ситуация осложнилась после первых научных исследований:

Ранние анализы предполагали, что женщина могла иметь не очень древнее происхождение из Африки, чуть южнее Сахары. Эта версия вызвала широкий резонанс, ведь потенциально свидетельствовала об африканском присутствии в римской Британии значительно раньше, чем считалось.

Позже появилась еще одна гипотеза – средиземноморское происхождение, в частности с территории современного Кипра.

Проблема этих колебаний заключалась в качестве материала: ДНК была фрагментарной, а результаты не имели достаточной надежности. Но ситуация изменилась благодаря прогрессу в области палеогенетики. Команда исследователей вернулась к скелету, применив современные методы секвенирования и сравнения с новыми геномными базами данных.

По словам доктора Уильяма Марша, новые подходы позволили с гораздо большей точностью определить генетические связи этой женщины. Данные показали, что ее наследственность больше всего совпадает с населением римской Британии, в частности юга современной Англии, а не со Средиземноморьем или Африкой.

Старший автор исследования, доктор Селина Брейс из Natural History Museum, отметила, что такое изменение интерпретаций является нормальным для науки. Новые технологии уточняют картину, когда появляются лучшие инструменты и широкие сравнительные данные.

Как она жила?

Кроме происхождения, ученые смогли узнать больше и о жизни этой женщины:

Радиоуглеродное датирование указывает, что она умерла между 129 и 311 годами нашей эры – в период активного присутствия Римской империи в Британии.

На момент смерти ей было примерно от 18 до 25 лет.

Ее рост составлял чуть более 1,5 метра.

На костях ноги зафиксировали след зажившей травмы, что свидетельствует о серьезном, но не смертельном ранении в прошлом.

Питание также оставило свой след. Изотопный анализ углерода и азота показал, что рацион женщины содержал значительное количество морепродуктов, что логично для прибрежного региона.

Новые ДНК-данные позволили провести и судебно-антропологическое моделирование внешности. Вероятнее всего, она имела светлую кожу, голубые глаза и светлые волосы.

Результаты работы опубликовали в Journal of Archaeological Science, и они еще раз показали, насколько изменчивой может быть история, когда наука получает новые инструменты. Женщина из Бичи-Хед перестает быть сенсационным исключением и становится частью сложной, но реалистичной мозаики жизни римской Британии.