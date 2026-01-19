Каким был средневековый "супертанкер"?

При обследовании морского дна перед строительными работами вблизи Копенгагена археологи обнаружили большое деревянное судно, лежавшее на боку и частично засыпанное песком на глубине около 12 метров. Место находки расположено в проливе, который соединяет Северное и Балтийское моря и уже в Средневековье был ключевой торговой артерией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

С помощью дендрохронологического анализа древесины исследователи установили, что корабль построили примерно в 1410 году нашей эры. Судно получило условное название Svaelget 2 – настоящее имя корабля история не сохранила.

Речь идет о ког – типичное для Северной Европы торговое судно с широким плоским дном, высокими бортами, открытым грузовым трюмом и одной мачтой с квадратным парусом. Такие корабли стали логическим развитием торговых судов викингов, но были значительно массивнее и технологически более совершенными.



Самый большой ког своего времени – в Дании исследовали уникальное судно с начала XV века / Фото Музея кораблей викингов

Большинство когов имели длину 15 – 25 метров и могли перевозить до 200 тонн груза. Svaelget 2 выбивается из этого ряда: примерно 28 метров в длину, 9 метров в ширину и потенциальная грузоподъемность около 300 тонн. Для начала XV века это был настоящий морской гигант.

Руководитель раскопок Отто Ульдум из Viking Ship Museum отметил, что эта находка окончательно доказывает – что ког можно было масштабировать до крайних пределов возможного для тогдашних технологий. Сам факт существования такого судна свидетельствует о стремительном росте средневековой экономики и купеческого класса, способного инвестировать в дорогие и рискованные морские перевозки.



Водолаз изучает уникальное судно с начала XV века / Фото Музея кораблей викингов

Интересно, что сам корабль был продуктом международной торговли: несущие балки изготовили из древесины, заготовленной на территории современных Нидерландов, а дубовые доски обшивки происходили из Поморья, региона нынешней Польши.

Быт и комфорт моряков XV века

Особую ценность находке придает сохранившийся правый борт корабля. В течение почти 600 лет его защищал слой песка, благодаря чему археологи получили редкую возможность исследовать не только днище, но и верхние конструкции судна.

Обычно от когов остается только нижняя часть корпуса, тогда как палубы, такелаж и надстройки разрушаются. В случае Svaelget 2 сохранились элементы оснастки, веревки для управления парусом, а также кормовой "замок" – высокая деревянная надстройка, где команда могла укрыться от непогоды. Для своего времени это был большой шаг вперед по сравнению с открытыми палубами кораблей эпохи викингов.



Уникальное судно на дне пролива в Дании / Фото Музея кораблей викингов

На борту, вероятно, находилось от 30 до 45 членов экипажа. Человеческих останков не обнаружили, однако археологи нашли личные вещи моряков: расчески, обувь, четки, посуду. Такие мелочи показывают, что люди брали с собой на море привычные предметы повседневной жизни.

Отдельного внимания заслуживает корабельная кухня. Около 200 кирпичей и изразцов образовывали защищенное место для открытого огня, где готовили еду в бронзовых котлах. Это означает, что команда могла есть горячие блюда, а не только сухие припасы, что для начала XV века было признаком повышенного комфорта и организации жизни на борту.



Часть корпуса корабля / Фото Музея кораблей викингов

Странная деталь – отсутствие балластных камней. Обычно его находят даже тогда, когда от корабля почти ничего не осталось. Это свидетельствует о том, что Svaelget 2 затонул уже загруженным.

Впрочем, сам груз не сохранился. Коги перевозили зерно, соль, ткани, древесину, кирпичи – все это или плавало, или легко смывалось водой. Во время аварии товары могли вынести течения, часть из них, вероятно, попала на берег и стала неожиданной находкой для местных жителей.



Исследование затонувшего корабля викингов / Фото Музея кораблей викингов