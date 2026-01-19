Яким був середньовічний "супертанкер"?

Під час обстеження морського дна перед будівельними роботами поблизу Копенгагена археологи виявили велике дерев’яне судно, що лежало на боці та було частково засипане піском на глибині близько 12 метрів. Місце знахідки розташоване в протоці, яка з’єднує Північне та Балтійське моря і вже в Середньовіччі була ключовою торгівельною артерією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

За допомогою дендрохронологічного аналізу деревини дослідники встановили, що корабель збудували приблизно у 1410 році нашої ери. Судно отримало умовну назву Svaelget 2 – справжнє ім’я корабля історія не зберегла.

Йдеться про ког – типове для Північної Європи торгівельне судно з широким плоским дном, високими бортами, відкритим вантажним трюмом і однією щоглою з квадратним вітрилом. Такі кораблі стали логічним розвитком торгівельних суден вікінгів, але були значно масивнішими й технологічно досконалішими.



Найбільший ког свого часу – у Данії дослідили унікальне судно з початку XV століття / Фото Музею кораблів вікінгів

Більшість когів мали довжину 15 – 25 метрів і могли перевозити до 200 тонн вантажу. Svaelget 2 вибивається з цього ряду: приблизно 28 метрів завдовжки, 9 метрів завширшки і потенційна вантажність близько 300 тонн. Для початку XV століття це був справжній морський гігант.

Керівник розкопок Отто Ульдум з Viking Ship Museum наголосив, що ця знахідка остаточно доводить – ког можна було масштабувати до крайніх меж можливого для тогочасних технологій. Сам факт існування такого судна свідчить про стрімке зростання середньовічної економіки та купецького класу, здатного інвестувати в дорогі й ризиковані морські перевезення.



Водолаз вивчає унікальне судно з початку XV століття / Фото Музею кораблів вікінгів

Цікаво, що сам корабель був продуктом міжнародної торгівлі: несучі балки виготовили з деревини, заготовленої на території сучасних Нідерландів, а дубові дошки обшивки походили з Помор’я, регіону нинішньої Польщі.

Побут і комфорт моряків XV століття

Особливу цінність знахідці надає збережений правий борт корабля. Протягом майже 600 років його захищав шар піску, завдяки чому археологи отримали рідкісну можливість дослідити не лише днище, а й верхні конструкції судна.

Зазвичай від когів лишається тільки нижня частина корпусу, тоді як палуби, такелаж і надбудови руйнуються. У випадку Svaelget 2 збереглися елементи оснастки, мотузки для керування вітрилом, а також кормовий "замок" – висока дерев’яна надбудова, де команда могла сховатися від негоди. Для свого часу це був великий крок уперед порівняно з відкритими палубами кораблів епохи вікінгів.



Унікальне судно на дні протоки у Данії / Фото Музею кораблів вікінгів

На борту, ймовірно, перебувало від 30 до 45 членів екіпажу. Людських решток не виявили, проте археологи знайшли особисті речі моряків: гребінці, взуття, чотки, посуд. Такі дрібниці показують, що люди брали з собою на море звичні предмети повсякденного життя.

Окремої уваги заслуговує корабельна кухня. Близько 200 цеглин і кахлів утворювали захищене місце для відкритого вогню, де готували їжу в бронзових казанах. Це означає, що команда могла їсти гарячі страви, а не лише сухі припаси, що для початку XV століття було ознакою підвищеного комфорту й організації життя на борту.



Частина корпусу корабля / Фото Музею кораблів вікінгів

Дивна деталь – відсутність баластного каміння. Зазвичай його знаходять навіть тоді, коли від корабля майже нічого не лишилося. Це свідчить про те, що Svaelget 2 затонув уже завантаженим.

Втім, сам вантаж не зберігся. Коги перевозили зерно, сіль, тканини, деревину, цеглу – усе це або плавало, або легко змивалося водою. Під час аварії товари могли винести течії, частина з них, імовірно, потрапила на берег і стала несподіваною знахідкою для місцевих жителів.



Дослідження затонулого корабля вікінгів / Фото Музею кораблів вікінгів