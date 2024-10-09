Вирусное видео показывает мужчину, плывущего на байдарке в гостиной, затопленной после урагана

Пока ураган Милтон надвигается на Флориду, жители региона делятся фото и видео последствий, которые оставил после себя предыдущий шторм по имени Хелен. В одном из роликов, опубликованных в TikTok, видно мужчину, который плывет на байдарке в собственном доме, затопленном до высоты более метра.

Наводнение в доме

Автора видео зовут Мэтт Геллер, как сообщает издание Vice. В момент съемки в его гостиной было 1,2 метра воды, поэтому он взял свою фиолетовую лодку, чтобы передвигаться по дому.

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Байдарка была моим планом побега на случай, если ситуация станет слишком сложной, чтобы мы смогли выбраться оттуда. Я не думал, что она мне понадобится в гостиной,

– сказал позже Геллер в интервью на CNN.

По словам Геллера, он просто держался на плаву в байдарке в пределах своего дома. Когда исчезло электричество, он смог частично освещать дом свечами.

Как и многие люди в этом районе, Геллер рассказал журналистам, что был поражен тем, как быстро все произошло, отметив, что всего за полтора часа вода поднялась на 1,2 метра от пола.

До этой катастрофы, по словам Геллера, его дом никогда не переживал ничего подобного, хотя ураганы во Флориде являются привычным явлением и происходят каждый год.

Стоит отметить, что штормовые приливы вследствие урагана Гелен были признаны крупнейшими за всю историю региона. В другой части города, Ист-Бей, вода поднялась более чем на два метра, тогда как предыдущий рекорд составлял 1,3 метра в 2023 году.

Трудно представить, что ждет жителей этих регионов, когда ураган Милтон окончательно достигнет Флориды. Отмечается, что он является самым мощным в истории наблюдений, развив скорость ветра до 290 километров в час, а затем несколько сбросив ее до 241 километра в час. Ожидается, что он также спровоцирует масштабные разрушения и наводнения, поскольку сильные ветры всегда приводят к значительному повышению уровня моря вдоль большей части западного побережья Флориды, а также среднего и северо-восточного побережья.